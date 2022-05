I Mondiali in Qatar già nella storia: ci saranno 3 arbitri e 3 assistenti donne

Momento più che positivo per il calcio femminile a livello globale. Dopo il professionismo conquistato in Italia dalle calciatrici del nostro Paese e soprattutto la parità salariale e di condizioni ottenuta ieri negli Stati Uniti dall’intero movimento, oggi arriva un’altra bella notizia. All’interno dell’elenco di direttori di gara e assistenti scelti per i prossimi mondiali di calcio in Qatar dal Comitato arbitri della Fifa presieduto da Pierluigi Collina ci sono anche sei volti femminili, tre arbitri e altrettanti guardalinee donna. Una scelta che fa la storia, perché mai in un campionato mondiale di calcio una donna ha diretto una delle tante gare che coinvolgono le nazionali di tutto il pianeta.

Mondiali in Qatar: 36 arbitri e 69 assistenti

Pierluigi Collina e i membri del comitato arbitri della Fifa hanno diramato l’elenco nel primo pomeriggio di oggi. A sei mesi dall’evento, sono stati scelti 36 arbitri e 69 assistenti. Tra loro anche 6 donne. Si tratta delle 3 direttrici di gara, la francese Stephanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita, e delle 3 assistenti Neuza Back, Karen Diaz Medina e Katrhyn Nesbitt, provenienti rispettivamente da Brasile, Messico e Stati Uniti d’America. Una notizia epocale che ha generato gli applausi da tutte le nazioni del mondo, in un momento in cui il movimento femminile prosegue la sua grande crescita.

In Qatar anche l’Italia: ci sono Orsato, Giallatini, Irrati e Valeri

L’Italia al mondiale in Qatar non ci sarà. Nonostante le speranze delle scorse ore, durante le quali si è parlato di ripescaggio in caso di esclusione dell’Ecuador, le possibilità sono pari a zero. A dirlo è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Al calcio italiano non resta che consolarsi con la presenza di quattro suoi rappresentanti, tra arbitri, assistenti e addetti al Var. Si tratta di Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri, tutti inseriti negli elenchi dei selezionati dal comitato arbitri della Fifa.