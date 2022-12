Mondiali di nuoto in vasca corta, Paltrinieri oro nei 1500 stile libero

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Il nuotatore azzurro ha fatto sua la gara con il tempo di 14’16”88, davanti al francese Damien Joly (allenato dal suo ex coach Stefano Morini), argento in 14’19”62, e al norvegese Henrik Christiansen, bronzo in 14’24”08. Dopo aver vinto l’oro iridato a Budapest nella piscina da 50 metri, l’azzurro si ripete nel 2022 anche in quella da 25, tornando al successo mondiale a otto anni dal trionfo del 2014 a Doha: nessun nuotatore italiano era mai riuscito a conquistare due volte un titolo mondiale in vasca corta nella stessa gara.

Lo strepitoso 2022 del nuotatore di Carpi

«Sono felice e orgoglioso, da tanto tempo non vincevo in vasca corta. Sono contento di essere tornato», ha dichiarato l’azzurro dopo la vittoria. «Ho cercato di avere un passo veloce all’inizio e ho aspettato che gli altri venissero su per dare l’affondo alla fine, ma ho sofferto anche io. È stata l’esperienza a farmi vincere, ho una consapevolezza diversa adesso, dopo tanti anni». Il 28enne di Carpi aggiunge un’altra vittoria in una stagione in cui ha già messo al collo due ori ai Mondiali di Budapest (1500 e 10 km) e altri tre agli Europei di Roma (800 m, 5 km, staffetta 5 km). Sabato cercherà la doppietta negli 800 stile libero, inseriti per la prima volta nel programma dell’evento.

Oro e record del mondo per gli azzurri della 4×100 sl

Sono stati due gli ori italiani nella prima giornata dei Mondiali di Melbourne. L’altro è stato conquistato dal quartetto azzurro da Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon, che ha vinto nella 4X100 stile libero, stabilendo anche il nuovo primato mondiale con il tempo di 3’02″75. Dietro gli azzurri Australia e Stati Uniti.