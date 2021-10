Mondiali di ciclismo su pista, rubate le biciclette della nazionale italiana

Mettendola sul ridere si potrebbe dire che è stato un audace colpo dei soliti ignoti, di sicuro ladri di biciclette molto abili. E in fondo, a Roubaix… Oppure si potrebbe prendere con filosofia, pensando che dopo tanti sorrisi qualche dispiacere lo sport italiano doveva pur ottenerlo, alla fine. E invece non c’è niente da ridere, nella pessima sorpresa che hanno avuto Ganna e compagni a Roubaix, dove la nazionale azzurra si trovava per i mondiali di ciclismo su pista. Nella notte la squadra sono state rubate 20 biciclette: pronte per tornare in Italia, erano state caricate su un furgone, che è stato scassinato all’interno di un parcheggio custodito.

Mondiali di ciclismo su pista, 20 le bici rubate

I ladri hanno trafugato 20 bici, di cui 15 da pista. «È stata opera di professionisti ben organizzati», ha commentato il capo delegazione Roberto Amadio: «Sapevamo della difficoltà, da questo punto di vista, della trasferta e per questo abbiamo scelto di soggiornare in un albergo con parcheggio privato e controllato pur a costo di spostamenti giornalieri più impegnativi». Un’accortezza che purtroppo non è servita. «Mi viene da piangere perché oltre al valore materiale, c’è anche quello affettivo. I ladri hanno rubato, tra le altre cose, le biciclette delle Olimpiadi di Tokyo vinte da Ganna, Lamon, Milan e Consonni», ha detto Fausto Pinarello, amministratore dell’azienda che fornisce le bici alla nazionale.

Mondiali di ciclismo su pista, le medaglie azzurre

Roubaix, famosa perché traguardo della classica del pavé (vinta quest’anno da Sonny Colbrelli), si lega stavolta al nostro ciclismo con una connotazione negativa. Peccato davvero, perché i mondiali disputati nel velodromo della città francese avevano regalato grandi soddisfazioni. Il quartetto Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon e Liam Bertazzo, dopo l’oro di Tokyo nell’inseguimento a squadre, si è ripetuto in Francia. Medaglia del metallo più prezioso anche per Martina Fidanza nello scratch e Letizia Paternoster nella corsa a eliminazione. Due gli argenti, nell’inseguimento a squadre femminile e in quello individuale maschile, con Milan. Due infine i bronzi: Elisa Balsamo nell’omnium e Ganna nell’inseguimento individuale.