Ciclismo, Evenepoel campione del mondo

Fenomeno Remco Evenepoel. Sui 266,9 chilometri del tracciato di Wollongong, in Australia, il belga ha staccato tutti aggiudicandosi il titolo iridato in linea a 22 anni e 243 giorni, settimo più giovane di sempre. Evenepoel si è imposto con il tempo di 6h16’08”, precedendo il francese Christophe Laporte, secondo e medaglia d’argento a 2’21”, e l’australiano Michael Matthews, terzo e bronzo con lo stesso distacco dal vincitore. Quarto l’altro belga Wout Van Aert, quinto l’italiano Matteo Trentin, sesto il norvegese Alexander Kristoff. Completano la top ten lo slovacco Peter Sagan, settimo; l’azzurro Alberto Bettiol, ottavo; il britannico Ethan Hayter, nono; il danese Mattias Jensen, decimo.

Il trionfo di un fenomeno del ciclismo

Primo attacco a 59 chilometri dall’arrivo, sulla salita di Mount Pleasant, poi la rasoiata decisiva a 25 chilometri dal traguardo, che non ha lasciato scampo al tenace kazako Lutsenko, l’ultimo ad arrendersi. Evenepoel, che aveva vinto due maglie iridate da juniores a Innsbruck 2018, in questa stagione si è aggiudicato anche la Liegi-Bastogne-Liegi e la Vuelta. A rendere tutto più straordinario ci sono due cose. Innanzitutto, fino sette anni fa Evenepoel era una promessa del calcio: cresciuto nel vivaio dell’Anderlecht, era arrivato a vestire la maglia della Nazionale belga Under 17. Ma, soprattutto, al Giro di Lombardia 2020 era stato protagonista di una drammatica caduta, quando era precipitato in una scarpata fratturandosi il bacino. Tornato in pista al Giro d’Italia 2021, dopo nove mesi, ha ricominciato a macinare chilometri e successi.

Mondiali di ciclismo, prossimo appuntamento a Glasgow

Primo belga a conquistare una grande corsa a tappe dal Giro d’Italia vinto nel 1978 da De Muynck, Evenepoel come detto è il settimo campione iridato più giovane di sempre, in una classifica aperta dal connazionale Karel Kaers, oro nel 1934 a 20 anni e 76 giorni. I Campionati del mondo di ciclismo su strada si sono conclusi. Il prossimo appuntamento iridato domenica 6 agosto 2023 a Glasgow, in Scozia.