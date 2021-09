Al via domenica 19 settembre i Mondiali 2021 di ciclismo. La rassegna iridata torna dopo 19 anni in Belgio e si apre con la prova a cronometro individuale maschile, nella quale Filippo Ganna è chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2020. E in effetti l’azzurro è il grande favorito della gara, lunga 43,3 km, con partenza da Knokke-Heist e arrivo a Bruges. Percorso completamente pianeggiante, senza particolari strappi, dunque adatto agli specialisti come Ganna. Ecco le cose da sapere sulla corsa e l’orario di partenza del nostro cronoman più forte.

Mondiali di ciclimo, Ganna favorito della crono

Filippo Ganna si presenta nelle Fiandre da Campione del Mondo in carica e va a caccia di una storica doppietta, dopo il trionfo di Imola dell’anno scorso: il modo migliore per dimenticare la delusione della cronometro su strada di Tokyo 2020, dove si è piazzato solo quinto. I tre medagliati olimpici Roglic, Dumoulin e Dennis non prendono parte alla prova a cronometro, dunque i principali rivali per Ganna sono lo svizzero Kung, campione europeo in carica, i belgi Evenepoel e Wout van Aert che corrono in casa, senza dimenticare un certo Pogacar. Occhio anche al Asgreen e al francese Cavagna.

Mondiali di ciclimo, a che ora scatta Ganna

La gara inizia alle ore 14.40 col panamense Christofer Jurado Lopez. Filippo Ganna scatterà dalla pedana alle 16:05:30, ultimo della giornata. Grazie al successo ottenuto a Imola 2020, l’Italia può schierare tre uomini nella oltre a Ganna ci sono Matteo Sobrero (parte come secondo, alle 14:41:30) e Edoardo Affini (al via alle 15:08:30).

Mondiali di ciclismo, ritorno in Belgio

Come detto, i Mondiali di ciclismo mancavano dal Belgio da 19 anni: l’ultima edizione ospitata in questo Paese dalla grandissima tradizione ciclistica (un nome su tutti: Eddy Merckx) era stata quella di Zolder nel 2002. E sette Mondiali, in particolare, si sono tenute nelle Fiandre. Quest’anno ricorre tra l’altro il centesimo anniversario del primo campionato del mondo di ciclismo, che si svolse nel 1921 a Copenhagen. La prova a cronometro individuale viene corsa dal 1994 e Ganna è stato l’unico italiano a vincere.

Mondiali di ciclismo, dove vedere la crono

La gara a cronometro sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN.