Mondiali di calcio, le storie più incredibili e gli aneddoti assurdi

A poche settimane dall’inizio della manifestazione, gli occhi del pianeta sono puntati sul Qatar, dove si terrà la prima, storica edizione invernale dei Mondiali di calcio. Le 32 nazionali partecipanti si preparano all’evento che già di per sé rappresenta qualcosa di unico nel suo genere, con la sospensione dei campionati e i calendari fittissimi che stanno falcidiando le rose, sempre più alle prese con gli assenti infortunati. Ma la storia della Coppa del Mondo è piena di episodi curiosi, aneddoti particolari, storie, cabala e dettagli da raccontare.

La maledizione dei campioni: da 12 anni sempre fuori al primo turno

Basti pensare a quella che sembra essere una sorta di maledizione: l’eliminazione al primo turno dei campioni in carica. Sembra impossibile, ma le statistiche degli ultimi Mondiali sono chiare. Nelle tre edizioni che precedono la competizione in Qatar, quelle in Sudafrica, Brasile e Russia, chi ha partecipato a quattro anni dalla vittoria più bella e prestigiosa del mondo del calcio, non ha superato il girone. Nel 2010 è toccato all’Italia, che nel 2006 aveva colorato di azzurro i cieli tedeschi; nel 2014 alla Spagna, umiliata da Olanda e Cile, e nel 2018 alla Germania, sconfitta da Messico e Corea del Sud. Ma nel XXI secolo è successo anche alla Francia, eliminata al primo turno nel 2002, nell’edizione disputata tra Giappone e Corea, dopo aver trionfato in casa nel ’98. E guardando ancora più indietro, l’Uruguay nel ’34 (non partecipando), ancora l’Italia nel ’50 e il Brasile nel ’66 non sono riusciti a raggiungere la fase finale e difendere il titolo. Insomma: la Francia è avvisata.

Il sortilegio del girone F: nessuno di quel gruppo ha mai vinto un Mondiale

Questa volta tocca a Belgio, Croazia, Marocco e Canada e sicuramente ai loro tifosi non farà piacere saperlo. C’è un altro tabù che aleggia sui Mondiali ed è legato al girone F. Nessuna nazionale inserita nel sesto raggruppamento ha mai vinto la Coppa. Una ricorrenza statistica che suona quasi come un incantesimo: per esempio è toccata un’eliminazione al primo turno sia alla Germania nel 2018 sia all’Italia nel 2010, entrambe da detentrici della coppa. Ma sono cadute, in un turno o nell’altro, anche nazionali di livello altissimo: due volte l’Inghilterra tra il 1986 e il 90, la splendida Olanda del ’94, la solida Germania ’98 e soprattutto l’incredibile Brasile del 2006, anch’esso presentatosi da detentore del trofeo (e con una rosa in cui militavano, tra gli altri, Ronaldo, Ronaldinho, Kakà, Adriano, Roberto Carlos e Cafu). La classica storia da «Non ci credo, ma…».

Clamorosi infortuni pre-Mondiale: Anastasi, Emerson e Canizares

Due nel torneo 2002, l’altro addirittura nel 1970. Riguardando alla loro carriera, non saranno felici di aver saltato un Mondiale per infortunio il portiere spagnolo Santiago Canizares, il centrocampista brasiliano Emerson da Rosa e l’attaccante Pietro Anastasi. Andando in ordine temporale, il centravanti della Juventus e della Nazionale ha dovuto dire addio alla manifestazione di Messico 70 per colpa di… un asciugamano. Il massaggiatore Tresoldi, infatti, secondo la leggenda lo colpì con un asciugamano bagnato ai genitali. Uno scherzo trasformatosi quasi in tragedia, con Anastasi costretto a saltare il Mondiale e operarsi ai testicoli. Peggio è andata a Emerson. Il “Puma”, ex mediano di Roma, Juve e Real Madrid, non partì con il Brasile per Giappone e Corea nel 2002 perché si lussò una spalla in allenamento, a causa di un tuffo mentre giocava in porta. Un ruolo non suo, che gli è costato il titolo di campione: i verdeoro vinsero il Mondiale senza di lui. E poi c’è un portiere vero, lo spagnolo Canizares, che nella stessa edizione rimase a casa a causa di una bottiglietta di dopobarba. Scivolatagli dalle mani, l’estremo difensore del Valencia tentò di “pararlo” con un piede, lacerandosi il tendine dell’alluce. Con buona pace della Coppa del Mondo.

Brasile 1950: sfilze di rinunce dopo la Seconda guerra mondiale

Incredibile, invece, la storia del torneo in Brasile del 1950. Si tratta della prima Coppa del Mondo post Seconda guerra mondiale, a cui parteciparono soltanto 13 squadre. Rinunciarono la Scozia e la Turchia, così come le sostitute chiamate dalla Fifa, cioè Francia e Portogallo. Mancava la Germania, non ancora riammessa dopo il conflitto planetario. Ma è legata alla partecipazione dell’India la storia più particolare. Per una nuova regola, da quell’edizione era obbligatorio indossare gli scarpini. Se oggi pare inevitabile, all’epoca non era affatto così, tanto che i calciatori indiani, secondo la leggenda, non possedevano scarpe da calcio, talmente tanto abituati a giocare scalzi. L’irremovibile Fifa non accettò e così l’India non partì, rinunciando in extremis. Tra i tanti casi di problemi legati a indumenti, l’ultimo è capitato al Camerun, presentatosi al Mondiale 2002 con una casacca smanicata. Una scelta vietata dal regolamento, così sono state cucite delle maniche nere, con un risultato non particolarmente alla moda.

Rafa Marquez nella blacklist Usa al Mondiale 2018: niente sponsor Coca-Cola

L’ultima strana vicenda risale al Mondiale scorso, quello di Russia 2018. L’ex giocatore della nazionale messicana, difensore di Monaco, Barcellona ed Hellas Verona, Rafa Marquez, ha disputato la sua quinta Coppa del Mondo. Un record, il suo. Ma per lui è stato un Mondiale particolare. Inserito in un blacklist del dipartimento del Tesoro Usa per il presunto coinvolgimento in una operazione di riciclaggio di denaro dei cartelli messicani, a Marquez è stato vietato qualsiasi contatto con marchi americani. Non ha potuto indossare le stesse maglie d’allenamento dei compagni, che recavano come sponsor Coca-Cola, né bere dalle borracce, essere intervistato davanti ai cartelloni pubblicitari o ricevere il premio di “uomo partita”. Per fortuna del Messico, a fare da sponsor tecnico c’era la tedesca Adidas. Al difensore è stato vietato perfino di viaggiare su aerei di compagnie statunitensi.