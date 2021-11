Mondiali 2022, ai playoff l’Italia pesca il Portogallo di CR7

Era proprio l’avversario che l’Italia non voleva. E invece l’ha pescato. Beffati dalla Svizzera, sulla strada verso il Qatar gli azzurri troveranno con ogni probabilità il più duro degli ostacoli: il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Solo una delle due, finaliste annunciate del girone dei playoff, staccherà il biglietto per il Mondiali di calcio del 2022. L’Italia rischia seriamente di non qualificarsi per la seconda edizione dopo il fallimento del 2018 targato Ventura.

Playoff Mondiali 2022, prima Macedonia del Nord poi (forse) Portogallo

L’urna di Zurigo non è stata benevola per l’Italia. La nostra nazionale sfiderà sicuramente in casa la Macedonia del Nord (e questa è una notizia positiva). Ma se vincerà, come tutti ci auspichiamo, giocherà poi la finale in trasferta contro una tra Portogallo e Turchia.

Playoff Mondiali 2022, gli altri raggruppamenti

L’Italia è stata inserita nel Gruppo C. Nel Gruppo A sono state sorteggiate le semifinali Scozia-Ucraina e Galles-Austria (la vincente giocherà la finale in casa). Nel Gruppo B le partite in programma sono invece Svezia-Repubblica Ceca e Russia-Polonia (chi vince gioca la finale tra le mura amiche). Le semifinali degli spareggi saranno disputate giovedì 24 marzo 2022, mentre le tre finali sono in programma per martedì 29 marzo.

🏆 2022 World Cup play-off draw ✅ Which fixture are you most looking forward to? 🤩#WCQ pic.twitter.com/E6Vg76tbxD — European Qualifiers (@EURO2024) November 26, 2021

Playoff Mondiali 2022, le parole del ct Mancini

«Poteva andare un po’ meglio. Sia noi che il Portogallo prima dovremmo vincere la semifinale. E, visto che è partita secca, le difficoltà ci saranno. Noi siamo fiduciosi e positivi» ha dichiarato il ct Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport. «Penso che anche il Portogallo ci avrebbero evitato volentieri. La Macedonia ha fatto un ottimo girone di qualificazione. Servirà fare una grande partita». Per vincere questi playoff, l’Itala avrà bisogno di tutti, nella forma migliore. E forse anche di qualcuno che non ha mai vestito l’azzurro, come Joao Pedro: «Sicuramente è un ottimo attaccante, che conosce bene il calcio italiano. Ma non dimentichiamo cosa hanno fatto i ragazzi solo a qualche mese fa. Per noi sarà importante avere tutti a disposizione». E se ci fosse da tirare un rigore? «Qualcuno che lo tiri lo troveremo».