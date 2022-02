Mondiali 2022, la Polonia rifiuta di giocare i playoff contro la Russia

La Polonia anticipa la Fifa, annunciando che alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina non disputerà la partita dei playoff per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar contro la Russia, in programma il prossimo 24 marzo a Mosca. «Basta chiacchiere, è ora di agire», ha twittato la federcalcio polacca. «Questa è l’unica decisione corretta», ha aggiunto il presidente della federazione calcistica della Polonia, Cezary Kulesza.

Polonia, il tweet di Lewandowski

«È la giusta decisione giusta! Non posso immaginare di giocare una partita con la Russia mentre è in corso l’aggressione all’Ucraina. I calciatori russa e i tifosi non hanno alcuna responsabilità, ma non possiamo fare finta che non stia accadendo niente», ha twittato Robert Lewandowski, stella della Polonia e del Bayern Monaco.

Polonia, il messaggio di Glik

Sulla stessa lunghezza d’onda Kamil Glik, che gioca nella Serie B italiana con il Benevento: «Non è una decisione facile, ma ci sono cose nella vita più importanti del calcio. Il nostro pensiero va alla nazione ucraina e al nostro compagno Tomasz Kędziora, che è ancora a Kiev con la sua famiglia». Il difensore Kędziora, bloccato in Ucraina come tanti altri colleghi e allenatori, veste la maglia della Dinamo Kiev dal 2017.

Polonia, adesso tocca alla Fifa

La Polonia, che già si era attivata per coinvolgere altri Paesi in un boicottaggio sportivo, sta adesso lavorando ora con le federazioni di Svezia e Repubblica Ceca, impegnate nello stesso gruppo nell’altra semifinale dei playoff, per trovare una posizione comune da presentare alla Fifa, che al momento non ha preso nessun provvedimento nei confronti della Russia.

Polonia e Ucraina, insieme per Euro 2012

Sempre nell’abito dei playoff per i Mondiali 2022 in Qatar, l’Italia affronterà la Macedonia del Nord, nello stesso giorno (24 marzo), in cui era in teoria in programma la sfida tra Polonia e Russia. L’Ucraina, invasa dalle truppe di Mosca, ha tra l’altro ospitato insieme alla Polonia Euro 2012, edizione del campionato europeo di calcio che vide l’Italia arrivare in finale a Kiev contro la Spagna, partita poi terminata con una sonora sconfitta per 4-0.