Incognita infortuni sul Mondiale in Qatar: gli assenti sicuri e chi è in dubbio

Il grande evento calcistico del 2022 è sicuramente il Mondiale invernale in Qatar. Se ne parla da anni, anche più del solito, proprio perché quello che inizia tra un mese sarà il torneo più atipico di sempre. Ma la manifestazione in terra qatariota rischia di perdere un gran numero di protagonisti. La quantità di partite ravvicinate sta spremendo il fisico di ogni singolo calciatore, soprattutto di quelli che giocano in club di prima fascia. Tra i weekend di campionato e i turni infrasettimanali di coppa, il numero di infortuni continua ad aumentare e i commissari tecnici delle nazionali di tutto il mondo incrociano le dita e sbirciano i tabellini, nella speranza che il prossimo giocatore a uscire in barella o zoppicante non sia uno dei loro.

Chi non ci sarà: da Kantè a Diogo Jota

Ci sono calciatori già certi di saltare il Mondiale, con grande rammarico personale e di intere nazioni. Il caso più eclatante è quello di N’Golo Kanté. L’instancabile motorino del centrocampo del Chelsea lascerà la Francia priva dei suoi polmoni a causa di un problema serio al tendine del ginocchio. A 31 anni, il francese rischia di veder sfumare l’ultima o la penultima chance di giocare una Coppa del Mondo. E con lui c’è anche Georginio Wijnaldum, che ha lasciato di stucco i tifosi della Roma e della nazionale olandese dopo la frattura alla tibia rimediata due mesi fa. Dalla Serie A, dice addio al Mondiale anche Mike Maignan, che tornerà a disposizione del Milan soltanto a gennaio 2023 per la lesione al soleo delle scorse settimane. Niente Qatar pure per il centrocampista inglese Reece James dopo il crac al ginocchio e per l’ex baby fenomeno dell’attacco portoghese, Diogo Jota, out per un problema al polpaccio. E sempre dalla Premier ci sono altri assenti sicuri: l’ex Juve Arthur, che difficilmente sarebbe stato convocato visto il periodo di forma, ma anche il centrocampista Kamara e gli attaccanti Pedro Neto e Alexander Isak. Addio al Mondiale per il difensore del Barcellona Araujo, che non potrà vestire la maglia uruguaiana. A fortissimo rischio anche Leroy Sané, con la Germania e il Bayern Monaco in attesa con il fiato sospeso.

A video of Ngolo Kante’s injury that has ruled him out for the next four months. 😩🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/jwO0eS7ZWS — FIIFI-MANFRED (@thefiifimanfred) October 19, 2022

I calciatori in dubbio: quanta Serie A

Tra i tanti calciatori che rischiano di non staccare il biglietto per il Qatar, la maggior parte dei nomi forti proviene dalla Serie A. Su tutti è Paulo Dybala ad aver dato grattacapi al ct dell’Argentina Lionel Scaloni. La “Joya” è alle prese con una lesione al retto femorale della coscia sinistra: il tempo scorre e ne resta davvero poco per recuperare. Con lui rischia anche Angel Di Maria, per restare in tema albiceleste. Anche lui ha una lesione da far guarire, ma al bicipite femorale della coscia destra. In Francia guardano attentamente alle condizioni di Paul Pogba, ancora a secco di gare con la Juventus dal suo ritorno a Torino. In Belgio il pensiero fisso si chiama Romelu Lukaku. Il rientro con la maglia dell’Inter sembra vicino, ma il gigante belga ex Chelsea è stato fuori quasi due mesi e bisognerà vedere in che condizioni arriverà in Qatar. Provano a recuperare per tempo Bremer, Anguissa, Brozovic e Zapata. Dalla Germania intanto filtra positività per Marco Reus, mentre l’Inghilterra attende Walker e Philips.

Come sarebbe arrivata l’Italia al Mondiale?

Non è semplice da accettare e sembra ancora impossibile, ma per la seconda edizione consecutiva l’Italia non parteciperà alla Coppa del Mondo. Ma la formazione guidata dal ct Roberto Mancini non sarebbe arrivata nelle condizioni migliori. Il grande assente sarebbe stato sicuramente Ciro Immobile. Il centravanti laziale ha chiuso anzitempo il 2022 per una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra e starà fuori almeno 45 giorni. Sarebbe stata un’assenza pesante, sia per il carico di gol che porta in dote (sebbene non abbia mai brillato in Nazionale) sia perché avrebbero rischiato di saltare l’evento o di arrivarci in condizioni non ottimali pure Federico Chiesa e Domenico Berardi. Il primo non è ancora rientrato dal lungo stop causato dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Il secondo a un passo dal rientro (ha giocato pochi minuti con la maglia del Sassuolo prima di avere una piccola ricaduta) dopo la lesione al bicipite femorale rimediata ad agosto. E tra i tanti assenti certi, ci sarebbero stati anche il due di terzini del Milan Calabria e Florenzi. In condizioni non ottimali, invece, Bonucci e Locatelli, che hanno fatto il pieno di problemi fisici nelle ultime settimane. Ma hanno avuto infortuni di varia natura anche Verratti, Pellegrini e Zaniolo, seppur superati.

I motivi delle assenze: troppe partite e brutti campi

I campi di Serie A non aiutano, ma succede anche in Premier league o in Bundesliga, per citare le due leghe con i manti erbosi i più curati. A essere sotto accusa per i tanti infortuni sono soprattutto i terreni di gioco. Un problema non indifferente, ma non l’unico a cui imputare ogni colpa. La questione reale riguarda l’alto numero di partite a cui i calciatori sono sottoposti. Per citare un esempio, se le avesse giocate tutte, uno come Angel Di Maria, che ha scelto la Serie A proprio per svernare in vista del Mondiale, avrebbe collezionato 14 gare con la maglia della Juventus in due mesi, a cui vanno aggiunti ritiro pre-campionato e amichevoli. Ciò significa che le squadre di fascia alta, impegnate a dare il massimo nei campionati e ad alternarsi con Champions, Europa e Conference league, hanno giocato, partendo da Ferragosto e contando fino allo scorso weekend, 14 partite in 58 giorni, con una media di una gara ogni 4,14 giorni. Troppo, anche per sportivi allenati, considerando lo stress fisico di voli continentali e allenamenti. Senza un cambio dirotta, a risentirne potrebbe essere lo spettacolo e quindi i tifosi, che rischiano di doversi abituare a gare senza le stelle più forti del panorama mondiale.