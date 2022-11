Mondiale, la direttrice di Rai Sport De Stefano contro l’assegnazione al Qatar e la Fifa

Durissimo attacco a Qatar 2022 da parte della direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano che, aprendo ieri sera la prima puntata de Il Circolo dei Mondiali, la trasmissione di Rai 1 che commenta le partite e gli eventi del Mondiale qatariota, non ha usato toni diplomatici: «Questo Mondiale non si sarebbe dovuto giocare, o meglio non si sarebbe dovuto assegnare al Qatar, al quale si è dato lo sport più bello del mondo calpestando i diritti umani, corrompendo, imbrogliando, grazie alla complicità dei signori del football, che glielo hanno venduto nel 2010».

«Tutto ha un prezzo, con questo Mondiale nelle casse della Fifa entreranno 5 miliardi e mezzo di dollari»

De Stefano ha preso posizione anche contro la Fifa e la presidenza di Gianni Infantino: «Questi sono gli stessi che all’inizio volevano giocarlo d’estate, nel deserto», ha continuato durante il programma la direttrice di RaiSport. «Tutto ha un prezzo, con questo Mondiale nelle casse della Fifa entreranno cinque miliardi e mezzo di dollari». De Stefano poi ha aggiunto che «Saremo qui a raccontarvi questa Coppa del Mondo senza ipocrisia».

De Stefano: «La Coppa del Mondo è di tutti, e la Rai fa servizio pubblico»

«Il calcio è di tutti, non di pochi privilegiati», ha ricordato poi la giornalista facendo luce su quanto accaduto nei corridoi di Viale Mazzini, che detiene i diritti della manifestazione calcistica in esclusiva, negli ultimi mesi. «Quando il sogno di andare in Qatar è sfumato per l’Italia, ci siamo interrogati sul senso di parlare di questi Mondiali. Non è stato facile decidere se tenere l’esclusiva, ma la Coppa del Mondo è di tutti, così come i tanti eventi di sport e la Rai fa servizio pubblico».

