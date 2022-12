Mondiale in Qatar, azienda stampa 18mila t-shirt con scritto «Inghilterra campione del mondo»

In Inghilterra, alla vigilia della manifestazione, erano sicuri anche stavolta: ad aggiudicarsi il mondiale in Qatar sarebbe stata la nazionale inglese. E un’azienda con sede nel Dorset ne era così certa che ha fatto stampare, prima dei quarti di finale contro la Francia dello scorso sabato, ben 18mila magliette con una scritta precisa. «Inghilterra, vincitori della Coppa del mondo 2022. It’s finally Home», recita la t-shirt. Ma la nazionale di Gareth Southgate ha salutato la competizione, cadendo 2-1 contro la Francia, e così la società in questione fa i conti con un grande danno e migliaia di magliette rimaste in magazzino.

L’amministratore: «Ero sicuro avremmo vinto»

A raccontare la vicenda è stato l’amministratore delegato dell’azienda, Karl Baxter. Quest’ultimo era certo che la sua nazionale avrebbe vinto il mondiale: «Sono dispiaciuto dal fatto che l’Inghilterra sia stata eliminata perché sono rimasto colpito dalla prestazione della squadra in Qatar ed ero sicuro che avremmo vinto il torneo. Quando un fornitore mi ha contattato per vendere le magliette non sono riuscito a dire no. Ora, però, mi sono rimaste 18 mila magliette e non so cosa farne. Vorrei fare appello ai tifosi inglesi affinché ne acquistino una, per conservarla come pezzo di storia e come promemoria di come la nostra squadra abbia giocato bene in Qatar».

Crollo del prezzo da 30 a 10 sterline

E ovviamente vendere le t-shirt adesso è complicatissimo. Originariamente l’idea era di venderle a 30 sterline. Oggi è ancora possibile comprarle tramite il sito ufficiale dell’azienda, ma al prezzo di 10 sterline. E sotto l’articolo, nella descrizione, si legge: «Una volta che avremo affrontato i francesi sabato 10, non ci sarà modo di fermare il colosso inglese… o almeno questo è quello che pensiamo! Siamo così sicuri che l’Inghilterra vincerà la Coppa questa volta, stiamo pre-rilasciando le nostre esclusive magliette dei vincitori». Frasi a cui poi è stato aggiunto: «Beh… non è andata secondo i piani! Grazie ad alcune discutibili decisioni, i sogni di coppa dell’Inghilterra sono finiti fino al prossimo torneo. Abbiamo ridotto il prezzo di questi articoli unici perché sicuramente non ne avremo più! Quindi indossalo con orgoglio, aggiungilo alla tua collezione, usalo per pulire i vetri…non so. L’Inghilterra è ancora vincente ai nostri occhi».