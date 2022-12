Mondiale, Lukaku in lacrime per l’eliminazione del Belgio

Tristezza e amarezza per Romelu Lukaku. Il calciatore dell’Inter, impiegato con la nazionale dopo il suo lungo infortunio, è scoppiato in lacrime al termine della partita Belgio-Croazia, terminata con il risultato di 0-0 che ha sancito l’eliminazione della nazionale belga.

Le lacrime di Lukaku al termine della partita

Romelu Lukaku non ha potuto trattenere le lacrime al termine della partita Belgio-Croazia. Per l’attaccante dell’Inter il Mondiale è terminato con zero reti e con alcuni problemi fisici e di condizione che continuano a perseguitarlo dall’inizio della stagione calcistica. Alla fine della partita, l’unico che è riuscito a sostenere l’attaccante è stato Thierry Henry, leggenda del calcio francese e attuale assistente dell’allenatore della nazionale belga, Roberto Martinez.

Proprio quest’ultimo ha riconosciuto il suo fallimento e ha deciso di dimettersi dal suo incarico al termine della partita. Ora il Belgio si trova senza una guida e con un progetto che ormai sembra essere sul viale del tramonto.

Le occasioni sbagliate dall’attaccante della nazionale

Romelu Lukaku è scoppiato in lacrime al termine della partita contro la Croazia perché molto probabilmente ha sentito il peso della responsabilità. Nel corso della partita infatti, il calciatore ha avuto almeno tre occasioni dinanzi al portiere per poter segnare e sbloccare il risultato.

Nella prima, Lukaku ha avuto il pallone a porta sguarnita, è arrivato in corsa e ha calciato di precisione ma ha trovato solo il palo a respingere il suo tentativo. La seconda occasione invece, è stata ancora più ghiotta: in seguito a un cross Lukaku si è trovato a pochi passi dalla rete ma invece di calciare o colpire di testa ha cercato di appoggiare il pallone in rete con il petto, dando dolcemente la sfera al portiere croato. Insomma, due occasioni davvero limpide che pesano sulla mancata qualificazione del Belgio agli ottavi di finale.