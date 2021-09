Momenti di trascurabile felicità, stasera 6 settembre 2021 su Rai 1: carriera e vita privata del protagonista Pif

Stasera alle 21,20, in prima visione su Rai1, andrà in onda il film Momenti di trascurabile felicità, diretto da Daniele Luchetti e con protagonista Pif. La pellicola è l’adattamento cinematografico dei romanzi Momenti di trascurabile felicità (2010) e il sequel Momenti di trascurabile infelicità (2015), scritti da Francesco Piccolo, che con Luchetti ha curato la sceneggiatura del film. Nel cast anche la cantautrice palermitana Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo e Francesco Giammanco. La visione è disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Momenti di trascurabile felicità, trama e riconoscimenti del film in onda stasera su Rai1

La trama del film segue le vicende dell’ingegnere Paolo (Pif) che vive a Palermo con la moglie e i due figli. L’uomo conduce un’esistenza tranquilla che molti definiscono perfino mediocre, fatta di partite al bar con gli amici e occasionali avventure extraconiugali. La monotonia lo accompagna persino nelle contravvenzioni: infatti ogni giorno attraversa il medesimo incrocio mentre il semaforo è rosso. Una mattina, però, la routine viene spezzata quando è vittima di un incidente con un’automobile che si rivela per lui fatale. Ritrovatosi nell’aldilà, grazie all’aiuto di un angelo, Paolo inizia rivalutare la sua vita, di cui solo ora riesce a vedere difetti e mancanze.

Accolto positivamente dalla critica, Momenti di trascurabile felicità ha ottenuto un premio Flaiano nella categoria Miglior sceneggiatura nel 2019. Per la sua performance nel film, Thony è stata candidata ai Nastri d’Argento come Miglior attrice protagonista, senza riuscire, tuttavia, ad aggiudicarsi la statuetta. Al box office, il film ha incassato 1,9 milioni di euro.

Pif, carriera e vita privata del protagonista del film di Daniele Luchetti

Protagonista di Momenti di trascurabile felicità è Pif, all’anagrafe Pierfrancesco Diliberto. Nato a Palermo il 4 giugno 1972, è un conduttore televisivo, attore, sceneggiatore, regista e scrittore.

Figlio del regista Maurizio Diliberto, si è appassionato al cinema sin da piccolo. Finiti gli studi liceali, si è trasferito a Londra per frequentare alcuni corsi di Media Practice. Nel 2001 ha ottenuto un ruolo come autore per Candid & Video Show su Italia 1, mentre in seguito – prima come autore, poi come inviato – è entrato a far parte del programma Le Iene. Fu qui che un suo collega, Marco Berry, gli ha affibbiato il soprannome Pif. Il suo primo programma individuale nacque invece nel 2007 su Mtv con il titolo di Il testimone.

Nel 2013 ha debuttato alla regia cinematografica dirigendo il film, prodotto dalla Wildside e ambientato a Palermo, dal titolo La mafia uccide solo d’estate che lo ha visto anche nel ruolo di protagonista. Tre anni dopo, nel 2016, ha diretto In guerra per amore prima di partecipare a Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo romanzo, …che Dio perdona a tutti, mentre nel 2021 è uscita l’opera a quattro mani con Marco Lillo Io posso: due donne sole contro la mafia.

Nel corso della sua carriera ha già ottenuto vari riconoscimenti dal mondo del cinema, soprattutto grazie al suo primo lavoro da regista. Per La mafia uccide solo d’estate si è infatti aggiudicato due David di Donatello e due Nastri d’argento, tra cui quelli per la categoria Miglior regista esordiente in entrambi i concorsi.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2018 è impegnato sentimentalmente con una donna estranea al mondo dello spettacolo e dalla quale ha avuto una bambina nell’estate del 2020. In precedenza, dal 2011 al 2016, aveva avuto una relazione con la giornalista Giulia Innocenzi. Molto attivo sui social, ha un profilo Instagram con 252 mila follower e un account Twitter che ne vanta più di 400 mila.