Moltrasio, due operai morti intossicati: avevano acceso un fuoco per scaldarsi

Due operai di 20 e 30 anni sono morti a causa di un’intossicazione a Moltrasio in provincia di Como. Gli operai avevano acceso un braciere per riscaldarsi in un container ma non hanno resistito all’intossicazione. Ecco i dettagli sulla vicenda.

Il racconto della tragedia di Moltrasio

Due cadaveri sono stati ritrovati a Moltrasio, in provincia di Como. I corpi ritrovati senza vita di due giovani operai, di età tra 20 e 30 anni e di origine egiziana, sono stati scoperti dai colleghi che lavoravano nello stesso cantiere. Infatti, gli altri operai hanno trovato i corpi esanimi in un container del cantiere e subito hanno chiamato i soccorsi. Secondo la ricostruzione, le due vittime avevano trascorso la notte nel cantiere, si erano rintanate in un container per il freddo e lì avevano anche acceso un fuoco. È molto probabile che ad uccidere le vittime sia stata la diffusione di monossido di carbonio, provocato dal fuoco acceso.

Insieme ai soccorsi sono arrivati sul cantiere anche le forze dell’ordine, gli addetti Ats e l’ispettorato del lavoro. Ora le autorità si occuperanno di fare tutti gli accertamenti, così da scoprire cosa sia successo precisamente ai due uomini.

Gli operai avevano origine egiziana

Gli operai morti a Moltrasio avevano origine egiziana e un’età tra 20 e 30 anni. A causa della lontananza della loro abitazione dal luogo di lavoro, avevano deciso di trascorrere la notte nel cantiere/ufficio dove lavoravano, a Moltrasio.

Le autorità stanno cercando di comprendere anche quando sarebbe avvenuto il decesso dei due. Comunque, sembra proprio che i lavoratori abbiano perso la vita poche ore dopo aver acceso il braciere e aver inalato il monossido di carbonio. Inoltre, gli operai si sarebbero riparati e avrebbero acceso il fuoco fatale per le temperature che calano durante le ore notturne. Infatti, sembra proprio che la notte della vicenda le temperature siano scese di molto, toccando i 12 gradi.