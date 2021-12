Molnupiravir, la pillola anti Covid della Merck, ha l’ok dell’Fda: cos’è e come funziona

La causa farmaceutica Merck ha ricevuto il via libera da parte della Food and Drug Administration, l’Fda, per la sua pillola anti Covid. Dopo l’ok ricevuto da Pfizer, arriva così il secondo farmaco destinato a combattere il virus o quanto meno le infezioni di lieve e moderata entità generate negli adulti positivi. Si chiama Molnupiravir e se ne parla ormai da mesi. Oggi, però, arriva una vera svolta con l’ok dell’Fda per l’uso di emergenza del farmaco. La pillola servirà per il trattamento dell’infezione da Covid da lieve a moderata e per quei pazienti ad alto rischio di sintomi gravi, che potrebbero finire in ospedale o addirittura morire. Molnupiravir potrà essere utilizzato solo su prescrizione medica ma deve essere somministrato entro cinque giorni dai primi sintomi per poter fare effetto. Inoltre l’Fda sottolinea l’importanza di non dare la pillola agli under 18 perché «può influenzare la crescita ossea e cartilaginea».

Molnupiravir, la pillola anti Covid: «limitata a situazioni particolari»

Molnupiravir, però, non è una pillola per tutti. Detto degli under 18, che non potranno riceverla, dall’Fda sottolineano che «è limitato a situazioni in cui altri trattamenti autorizzati dalla Fda per Covid sono inaccessibili o non sono clinicamente appropriati e sarà un’utile opzione per alcuni pazienti». A dichiararlo è Patrizia Cavazzoni, capo del Centro per la ricerca e la valutazione sui farmaci della Fda. «Mentre nuove varianti del virus continuano a emergere, è fondamentale espandere l’arsenale del paese di terapie Covid utilizzando l’autorizzazione all’uso di emergenza, e continuando a generare dati aggiuntivi sulla loro sicurezza ed efficacia». Il farmaco «non è inoltre autorizzato per la prevenzione pre o post-esposizione di Covid o per l’inizio del trattamento in pazienti ricoverati in ospedale causa Covid».

Francia: cancellati gli ordini della pillola anti Covid

Intanto è di ieri la notizia che la Francia ha provveduto a cancellare gli ordini relativi al farmaco della Merck. Secondo il ministero della sanità, Olivier Veran, intervenuto ai microfoni di Bfm Tv, «gli ultimi studi non erano buoni». Parigi ha detto no al Molnupiravir nonostante i dati diffusi dalla stessa casa farmaceutica, secondo cui la pillola ridurrebbe i rischi di ospedalizzazione e decesso del 30 per cento negli individui ad alto rischio. Originariamente la Franca aveva chiesto ben 50mila dosi del farmaco, mentre ora si è rivolta a Pfizer, la cui pillola pare efficace al 90 per cento.