I fatti di Peschiera, la violenza sulle donne e l’integrazione

È come un sandwich, dove le fette di pane sono due cattive notizie con in mezzo una buona. La prima cattiva notizia: a Peschiera del Garda un gruppo di ragazzine sono state pesantemente molestate in treno da un branco di coetanei italiani afro-discendenti reduci da una scorribanda sul lago. La notizia buona: a quanto pare c’è almeno una cosa in grado di affratellare e unire tutti gli uomini del mondo, al di là delle differenze di età, origine, classe, censo, umore, tasso alcolico e schieramenti politici. L’altra cattiva notizia è che questa cosa, purtroppo, sono le molestie contro le donne. Cercavate un trait d’union fra alpini alticci di mezza età bianchi come il latte e ben integrati nel proprio contesto sociale e adolescenti di periferia immigrati o italiani di seconda generazione carichi di testosterone e di risentimento? Eccolo: entrambe le categorie celebrano i propri momenti di socialità mettendo le mani addosso alle ragazze che gli capitano a tiro nello spazio pubblico, via, piazza, carrozza ferroviaria.

L’opinione pubblica e la politica sono troppo impegnate a giustificare qualcosa o qualcuno (e in ultima analisi se stessi) per pensare a interventi seri di contrasto e prevenzione

Lo stesso comportamento accomuna i giovani e atletici ballerini dell’Eurovision che palpeggiavano le hostess della manifestazione al vecchio romagnolo che l’altra settimana, nei pressi di Savignano sul Rubicone, spaventava le donne emergendo dai cespugli nudo col pistolino in mano e alla tavolata di trentenni che festeggiando un addio al celibato al ristorante gridano volgarità alle ragazze che passano. Emarginati o integrati, giovani o maturi, si sfogano tutti così. Sembra la vecchia pubblicità dello Stock: la vostra squadra ha vinto? Molestate le donne. La vostra squadra ha perso? Molestate le donne.

L’unica voce a non diminuire mai, anzi a crescere, è la violenza di genere

Sai che scoperta, direbbe la mia povera nonna, che quando uscivo non mancava mai di ammonirmi che gli uomini sono porci tutti quanti (con l’eccezione di Pertini, Berlinguer e Luciano Lama, gli unici maschi che stimava). Essendo una donna di campagna nata nel 1921, non perdeva tempo a corredare il monito di spiegazioni antropo-psico-sociologiche. La porcaggine degli uomini era un dato di fatto, come il gelo d’inverno e la canicola d’estate, al quale si poteva rispondere solo con precauzioni quali distanziamento sociale, abiti modesti, coprifuoco e, relativamente al porco con cui si condivideva il letto coniugale, con la pazienza e la rassegnazione. Se le avessi replicato «no, nonna, è colpa della cultura del dominio, manca una cultura del rispetto ecc. ecc.» si sarebbe fatta le matte risate. Ma non glielo dicevo, un po’ perché avevo fretta di uscire, un po’ perché quando ero giovane io non si spiegava ogni malefatta umana con la presenza o la mancanza di una qualche cultura. Anzi, in quei tempi ingenui la Cultura era considerata l’antidoto sovrano al degrado materiale e morale. Può darsi: fra le cause dello spettacolare calo di violenza e criminalità dal Dopoguerra a oggi ci sono effettivamente anche l’alfabetizzazione e la scolarizzazione. Unica voce a non diminuire, la violenza di genere in tutte le sue forme, dalla molestia allo stalking al femminicidio, che resiste tenacemente o aumenta. Lo dicono le statistiche, lo dicono le denunce, lo sanno anche i sassi. E resiste anche perché non si fa fronte comune per combatterla, da qualunque parte venga. L’opinione pubblica e la politica sono troppo impegnate a giustificare qualcosa o qualcuno (e in ultima analisi se stessi) per pensare a interventi seri di contrasto e prevenzione.

Non tiriamo in ballo la mancata integrazione, semmai è vero il contrario

L’argomento molestie poi è particolarmente intricato. Mentre le coltellate o i pugni fanno male a tutti, c’è una fascia trasversale (uomini, ma anche donne) che non trova molesto essere palpato nelle parti intime da sconosciuti o apostrofato con «quando aprono le tue cosce?», anzi, lo considera tutt’al più un goliardico apprezzamento. E crede che se la cosa non dà fastidio a lui/lei, dovrebbero abbozzare tutti e tutte. Ma, attenzione, solo se il goliardico apprezzamento proviene da connazionali battezzati e non troppo scuri di pelle. In caso contrario, si tratta di oltraggi intollerabili e i colpevoli vanno schiaffati in galera senza passare dal via. Ma c’è anche chi li considera sempre oltraggi intollerabili, eppure se i colpevoli non sono indigeni tende a considerarli un po’ meno colpevoli e addebita il comportamento molesto verso le donne agli errori della società, che non li ha integrati abbastanza. A me sembra più vero il contrario. Almeno sotto quel profilo, i ragazzi di Peschiera sembrano integrati quanto gli alpini di Rimini o i ballerini dell’Eurovision. Chi non è ancora abbastanza integrato nella società, a dispetto delle leggi e di tanti bei discorsi, sono le donne. Se qualunque gruppo di maschi a spasso, giovani o maturi, allegri o arrabbiati, sobri o brilli, qualunque sia il tasso di melanina, il credo della famiglia o il colore del passaporto, si sente autorizzato a importunare o spaventare donne e ragazze per strada, è perché in questo Paese, malgrado la Costituzione più bella del mondo, il progresso, MeToo ecc., persiste nell’aria una vibrazione che sembra sussurrare ai maschi «avanti, si può fare». Tanto sono solo donne, e le donne sono per natura a disposizione degli uomini. Cittadine di serie B, meno pagate, meno ascoltate, meno credute, meno valutate. A molestarle, protetti dal branco (tutti colpevoli, nessun colpevole) si rischia poco o niente. E quell’eventuale poco val bene la botta di adrenalinico senso di potere che dà vedere la loro paura e riderne insieme, spalleggiati da un altro branco, molto più grande, invisibile e complice.