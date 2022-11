Liliane Murekatete, chi è la moglie di Aboubakar Soumahoro

La moglie di Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete è al centro delle attenzioni della Procura di Latina. In più, anche il Ministero delle Imprese avrebbe avviato delle indagini sulla consorte e sulla suocera del deputato appena eletto con i Verdi-Sinistra. Le accuse sono di condizioni malsane di lavoro per i migranti che lavoravano nella cooperativa di moda Karibu e di malversazioni di erogazioni pubbliche.

La moglie di Aboubakar Soumahoro: chi è e cosa è successo

In particolare, secondo il sindacato che avrebbe raccolto diverse denunce, la donna non avrebbe pagato gli stipendi – in alcuni casi anche per 18 mesi – ai dipendenti. In più, alcuni di loro sarebbero stati costretti a vivere in condizioni terribili, senza cibo né acqua. Liliane ha anche un profilo su Instagram, dove nello stesso periodo avrebbe sfoggiato capi firmati. Alcune di queste condizioni sarebbero state testimoniate da alcuni dipendenti intervistati da Repubblica. «Lavoravo come operatrice in una struttura per minori a Latina ho tre bambini e sono in attesa di dieci mesi di stipendio. Marie Terese [la madre di Liliane ndr] mi ha sempre detto che non ha soldi. Mancava tutto, dal cibo alla corrente, fino all’acqua. Sul cibo dicevano che dovevamo farci bastare quel poco che portavano. Poi, senza avvisarci, hanno mandato i ragazzi in altre strutture a Napoli, Frosinone e pure in Calabria» è il racconto di una dipendente.

«Sono state poste in essere le azioni necessarie per procedere alla riscossione dei crediti che la cooperativa vanta nei confronti della pubblica committenza, nel tentativo di soddisfare le posizioni debitorie nei confronti dei lavoratori» aveva spiegato la suocera del deputato. «L’obiettivo è Aboubakar, vogliono affossarlo. Un mese dopo il suo ingresso in Parlamento, e subito dopo essere andato a Catania per difendere lo sbarco dei migranti, scoppia questo scandalo» hanno spiegato mamma e figlia.

La moglie di Aboubakar Soumahoro: le lacrime del marito sui social

L’uomo si era poi autosospeso dal partito e aveva lanciato un accorato appello ai suoi sostenitori sulla sua pagina Facebook tra le lacrime. Infine, era arrivato un secondo post sui social, dove esprimeva la sua determinazione.

«Alzarsi, Resistere e Andare avanti come mi state dicendo in tante e tanti in queste ore. L’impegno deve andare avanti perché è il mandato popolare ricevuto e la nostra missione di vita. Da membro della Commissione Agricoltura sono venuto qui nelle campagne pugliesi dai contadini e dai compagni braccianti. Avanti tutta, in questa missione, con umiltà e determinazione» si legge nel post.