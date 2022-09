Moglie morta per un tumore: i colleghi gli regalano 270 ore per accudire i figli

Gara di solidarietà tra colleghi in un piccolo centro del Veneziano. Siamo a San Donà di Piave, dove una donna è deceduta a seguito di un tumore. Il marito, 47enne, fa di tutto, utilizzando permessi e ferie. La donna, però, muore tre giorni prima dall’inizio della scuola. Così scatta la proposta dei colleghi di lui: 270 ore per permettergli di avere tempo per i figli in un momento così difficile della loro vita.

Il gesto di solidarietà dei colleghi: 270 ore per i figli

«Sono rimasto colpito e mi ha fatto tanto piacere. Avevo bisogno di organizzarmi, capire le reazioni dei bambini, stare a casa con loro e gestire l’avvio delle lezioni, di cui si era sempre occupata la mamma. E non avevo più ferie» ha spiegato Andrea Leoni, protagonista suo malgrado di questa vicenda. La moglie combatteva con un cancro al seno da circa 8 anni. Le sue condizioni sembravano migliorate, ma purtroppo il cancro è tornato e questa volta se l’è portata via.

Chiara è mancata lo scorso 9 settembre, solo pochissimi giorni prima che i figli tornassero a scuola. Quindi, il padre Andrea – che aveva già finito permessi e ferie per stare vicino alla moglie – non sapeva come organizzarsi per poter dare ai propri figli l’attenzione di cui avevano bisogno in questo momento così difficile.

La vicenda a San Donà di Piave

La notizia è arrivata alle orecchie dei colleghi di Andrea. In paese si era venuti a conoscenza della morte di Chiara, anche attraverso i social. Così, i colleghi hanno deciso di unirsi e di donare 270 ore ad Andrea, in modo che l’uomo possa usarli quando vuole per stare vicino ai suoi figli.

Nel pomeriggio, qualcuno aveva aperto un canale Telegram per poter raggiungere questo numero di ore. Al mattino dopo, i turni di Andrea erano già stati tutti coperti. «Una grande dimostrazione di affetto e solidarietà» ha commentato l’azienda.