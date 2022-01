Una delle più grandi scuole private del Queensland, in Australia, è finita al centro delle polemiche per aver inviato ai futuri alunni moduli di iscrizione controversi. Nel documento, infatti, il Citipointe Christian College imponeva alle famiglie di siglare una dichiarazione in cui si definiva l’omosessualità «un atto immorale», etichettandola come «un’offesa nei riguardi di Dio» al pari dell’incesto e della pedofilia.

Tra pregiudizi e discriminazioni di genere

Ma non è tutto. La dichiarazione, obbligatoria per accedere all’istituto, includeva anche una serie di frasi implicitamente discriminatorie nei riguardi degli studenti transgender. La scuola, infatti, nella distribuzione delle uniformi all’utilizzo, passando per la terminologia usata dagli insegnanti, fino all’accesso a strutture e servizi riconoscerebbe soltanto il sesso biologico, «nel rispetto del genere che Dio ha conferito a ciascun individuo». Condizioni che hanno immediatamente messo in allerta molti genitori, spingendoli a organizzare una petizione (alla quale, a oggi, hanno aderito più di 30mila iscritti) finalizzata a ottenere la revisione di una simile gestione. Così come numerosi sono stati i reclami arrivati in segreteria e i tentativi di boicottaggio delle attività e dei progetti in calendario.

This is part of a 16 page contract parents are made to sign on behalf of their child to attend Citipointe Christian College in Brisbane I have condensed the disgusting content in this contract down to this image. Sigh the petition. Call this out https://t.co/VYGZcZpNGQ pic.twitter.com/w6JfIYVwue — Christian Hull (@christianhull) January 30, 2022

Una scuola improntata a una dottrina stringente

Affiliata a quella che viene considerata l’equivalente della grande chiesa evangelica di Hillsong, a Sidney, la scuola di Citipointe vanta uno studentato di oltre 1720 unità e le dibattute clausole inserite all’interno dei moduli non sono altro che un estratto della costituzione del Christian Outreach Centre, un collettivo di chiese pentecostali. «Siamo certi del fatto che Dio ammetta che l’intimità sessuale possa esistere soltanto tra un uomo e una donna legati dal vincolo del matrimonio», si legge nella carta. «Qualsiasi forma di perversione come l’adulterio, l’omosessualità, la bisessualità, la pedofilia e la pornografia sono da considerarsi peccato. Scelte che distruggono la società, mettono in pericolo le relazioni umane e recano offesa a Dio».

La difesa del preside

Contattato dalla stampa per una spiegazione, il preside Brian Mulheran ha deciso di non concedere alcuna intervista e di limitarsi a diffondere un comunicato stampa nel quale ha difeso la deontologia della scuola, senza metterla minimamente in discussione. «Abbiamo sempre difeso le credenze cristiane a cui ci appelliamo e siamo stati equi e trasparenti nel chiarirle nero su bianco nelle iscrizioni», sostiene nella nota riportata dal Guardian, «Non vogliamo tradire la nostra etica e puntiamo a fornire a genitori e allievi tutto il materiale necessario per prendere una decisione consapevole e capire se vogliono o meno abbracciare il nostro approccio cristiano all’educazione scolastica». Un modus operandi che, a suo parere, non vuole danneggiare o giudicare chi si discosta dalla loro linea di pensiero: «Ognuno di noi è stato creato con un valore e una dignità identici a quelli dei nostri simili. Amiamo e rispettiamo chiunque, indipendentemente dalle loro scelte o dal loro stile di vita. Anche quando tutto questo si discosta in maniera netta dalle nostre credenze e dal nostro modo di pensare».