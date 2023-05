Modugno, petardo esploso nella villa comunale: 13enne perde mano e braccio

A Modugno un ragazzo ha raccolto un petardo nella villa comunale: purtroppo quest’ultimo è esploso e il giovane, di appena 13 anni, ha perso mano e braccio. Il ragazzo ora è stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico della città di Bari. Inoltre, il piccolo è stato sottoposto a due interventi chirurgici.

La dinamica dell’incidente con il petardo raccolto dal ragazzo di Modugno

Mentre giocava ha trovato un petardo abbandonato con gli amici in strada, così un ragazzo 13enne pugliese ha pensato di raccoglierlo per giocarci ma il fuoco d’artificio gli è esploso in faccia provocando la perdita della mano e una parte del braccio. Il 13enne avrebbe giocato per diversi minuti col petardo continuando a camminare in strada quando è esploso improvvisamente colpendolo in pieno, staccando via una mano e ferendolo gravemente anche all’addome. Una scena horror avvenuta davanti agli altri ragazzini che poi hanno dato l’allarme ai genitori e hanno allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente, precisamente a pochi passi dalla villa comunale di Modugno, sono subito intervenuti i sanitari del 118 per il trasporto immediato e in codice rosso d’urgenza a Bari dove il minore è stato sottoposto a due interventi chirurgici, uno per l’amputazione della mano e uno per la rimozione dei frammenti del petardo che lo hanno colpito all’addome. Il tredicenne rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Bari, attaccato ai tubi a causa delle lesioni interne alla parte addominale e toracica.

Le indagini delle autorità

Indagano ora i carabinieri sull’incidente accaduto nel comune di Modugno. Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica per identificare chi abbia abbandonato il petardo ma soprattutto capire, se questo sia esploso autonomamente o se il minore ferito abbia tentato in qualche modo di innescarlo. Stando alla testimonianza di alcuni presenti al momento dello scoppio, pare che il ragazzino avesse preso un accendino per provocare il botto quando è stato colpito dalla violenta esplosione avvertita in tutto il quartiere.