Modric attacca Orsato: «Uno dei peggiori arbitri che conosca»

Luka Modric e la nazionale croata hanno perso la semifinale del Mondiale contro l’Argentina di Leo Messi e compagni. Tuttavia, per il campione e capitano della nazionale, l’arbitraggio della partita dell’arbitro italiano Daniele Orsato è stato scandaloso.

Le parole di Luka Modric sull’arbitraggio di Daniele Orsato

Il capitano della Croazia ed ex Pallone d’Oro non ha avuto peli sulla lingua nel commentare l’arbitraggio di Daniele Orsato. Infatti, il calciatore in forza al Real Madrid, commentando la prestazione della sua squadra, ha dichiarato: «Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c’era, Alvarez tira e colpisce il nostro portiere».

Modric solitamente è un calciatore corretto dentro e fuori il campo, ma questa volta sembra aver perso la pazienza: «Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. È uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro».

Il commento di un arbitro croato

Ad appoggiare le parole di Luka Modric ci ha pensato anche un arbitro croato, Bruno Mari. A Sportske Novosti l’arbitro ha dichiarato: «L’Argentina è davvero favorita e anche la decisione presa al 32′ va in quella direzione perché questo calcio di rigore non esisteva, Livakovic non ha commesso fallo. Poteva solo trattarsi di fallo sul portiere e mi dispiace assistere a una decisione incredibile, che ha un impatto diretto sul risultato, da parte dell’arbitro Orsato. Questo è ingiusto e inaccettabile».

L’arbitro ha poi ripreso anche le parole di Pepe, difensore del Portogallo che aveva evidenziato il favoreggiamento ricevuto dall’Argentina in questo Mondiale, e infatti ha detto: «Anche se non sono una persona che crede nelle teorie del complotto devo dire che quanto ha detto Pepe aveva senso».