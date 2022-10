Modica, caffè scontato per i clienti LGBTQ+: scoppia la polemica

A Modica scoppia la polemica LGBTQ+. Infatti, un locale ha deciso di proporre una promozione decisamente originale, ovvero scontare ai clienti LGBTQ+ il caffè. Ovviamente questa iniziativa ha scatenato numerose critiche e sui social molti hanno espresso il loro pensiero.

Il caso del bar di Modica

A Modica un bar, chiamato Al Volo, ha deciso di proporre ai clienti una promozione originale che ha alzato un polverone. Infatti, quest’oggi ha mostrato i prezzi per il caffè, rispettivamente di 70 centesimi per le donne, 80 centesimi per gli uomini e 75 centesimi per tutti coloro che appartengono alla categoria LGBTQ+.

Tale promozione è stata vista come una forte provocazione e una netta discriminazione di genere. A questo proposito, Emanuele Micilotta, vice-presidente dell’associazione Arcigay Ragusa ha commentato questo evento con tali parole: «Mentre noi attivisti ci battiamo per far sì che alle prossime elezioni vengano tolte definitivamente ai seggi le file ‘uomini’ e ‘donne’ per tutelare la comunità intersessuale e transessuale, c’è ancora in giro chi discrimina visibilmente la comunità LGBTQIA?». Inoltre, il vicepresidente ha lanciato anche un appello per far rimuovere il cartello con il prezziario del bar.

La fine del malinteso

La protesta ha raggiunto i social e molti si sono scagliati contro il bar di Modica. Comunque, sui canali social di Andrea Ragusa, presidente dell’Arcigay Ragusa, sembra che si sia arrivati a un lieto epilogo. Infatti, il presidente ha condiviso una foto che lo ritrae mentre stringe la mano al proprietario del bar che ha rimosso il prezziario e la promozione vista come discriminatoria.

Inoltre, Andrea Ragusa ha detto: «Il cartello è stato tolto. Oggi sono stato definito un presidente sempliciotto. È vero: credo di esserlo. Forse dovrei essere meno dialogante e accogliente. Però mi hanno insegnato che la strada del dialogo e del confronto deve essere sempre percorsa laddove è possibile. Ho preso tre caffè. Non ce la posso fare».