Modena, prof insultato dagli studenti finisce all’ospedale per un malore

A Modena due studenti hanno insultato ripetutamente un professore dell’istituto scolastico che frequentano. Ciò ha causato un malore improvviso all’uomo e sul luogo sono intervenuti i soccorsi che l’hanno trasportato in ospedale.

L’aggressione al prof di Modena da parte degli studenti

Un docente di una scuola superiore ha accusato un malore, a causa di aggressioni e derisioni che ha subito verbalmente da due suoi studenti. Sul luogo è stato chiamato il 118 per soccorrere il docente, insieme a tre volanti della polizia. L’uomo è stato portato al pronto soccorso per tutti i controlli mentre gli studenti rischiano una denuncia. L’episodio è avvenuto ieri mattina a Modena nell’istituto tecnico industriale Fermo Corni.

L’episodio ha avuto inizio quando l’insegnante ha invitato i due studenti a spegnere una sigaretta, accesa dai giovani a scuola. A quel punto i due avrebbero iniziato ad insultare l’uomo, fino a quando il docente ha accusato un malore. Ora la polizia sta indagando sull’accaduto, infatti ieri mattina a scuola sono stati convocati i genitori dei due studenti coinvolti.

Un fenomeno in aumento nelle scuole

L’episodio accaduto a Modena non è il primo caso di aggressioni, verbali e non, ai professori a scuola. Infatti quattro giorni fa a Copparo un’alunna ha avuto una discussione con l’insegnante in classe e il patrigno lo ha aspettato all’uscita di scuola per aggredirlo a pugni. Il caso che ha fatto più scalpore è stato quello di Maria Luisa Finatti, un’insegnante dell’Itis Marchesini di Rovigo, che fu sparata con una pistola ad aria compressa mentre gli altri alunni della classe riprendevano il tutto.

Le tensioni nelle aule crescono. Anche ad ottobre scorso un docente all’Istituto Majorana di Bari ha denunciato di essere stato aggredito dopo aver messo una nota.-A conferma di questo trend negativo, il Ministro dell’Istruzione ha raccontato che nell’ultimo triennio c’è stato un boom di episodi violenti nelle classi, dalle elementari alle superiori.