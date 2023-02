Modena, allarme bomba in tribunale: tutto regolare dopo le verifiche

Allarme bomba nel tribunale di Modena, sul posto sono intervenuti gli artificieri ma dopo le verifiche tutto è sembrato regolare. Gli inquirenti indagano per rintracciare chi ha fatto partire la telefonata anonima che ha creato il panico.

L’evacuazione e l’intervento degli artificieri al tribunale di Modena

Il tribunale di Modena è stato evacuato verso le 9.45 di questa mattina per un allarme bomba. Il protocollo di sicurezza è stato eseguito dopo la segnalazione da parte di una telefonata anonima della presenza di un ordigno non specificato piazzato nel tribunale. La notizia è stata riportata da ModenaToday. Le udienze in corso nell’edificio sono state subito sospese e le persone all’interno sono state evacuate e fatte uscire in strada. Sul posto è arrivata la volante della Polizia, che ha effettuato i primi accertamenti all’interno e all’esterno dell’edificio, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco e al personale del 118.

Le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico la strada per mettere in sicurezza i civili e per permettere di avviare le operazioni di soccorso. Dopo pochi istanti sul luogo sono arrivati anche gli agenti della Digos e gli artificieri che hanno perlustrato tutti i locali dell’edificio con l’ausilio delle unità cinofile. Dopo circa tre ore di blocco il dispositivo di sicurezza è stato revocato, e il funzionamento dello stabile è tornato alla normalità insieme alla viabilità del traffico. Tuttavia, gli inquirenti continuano con le indagini per capire chi abbia fatto la telefonata e provocato il panico nel tribunale di Modena.

I precedenti simili

Il presunto allarme bomba segnalato questa mattina al tribunale di Modena è stato l’ultimo di una serie episodi simili che negli ultimi giorni sono avvenuti in diverse città italiane. Infatti, lo scorso 23 febbraio davanti al tribunale di Pisa un ordigno è stato trovato in uno degli ingressi della struttura.

Due giorni prima un falso allarme bomba è stato segnalato da un’altra telefonata anonima in un ufficio postale di Torino. L’allarme ha avuto fine dopo che la verifica degli artificieri ha dato esito negativo.