L’egemonia del nero nel mondo della moda sembra avere le ore contate. Nelle prime sfilate in presenza dopo la pandemia, infatti, le passerelle si sono riempite di look coloratissimi. Segno dell’intenzione degli stilisti di assecondare i gusti e le richieste di un pubblico che vuole ripartire da outfit sgargianti.

Una pioggia di colori monopolizza trend e passerelle

Dal fucsia al giallo, dal rosa all’arancione, le tinte più accese della palette hanno invaso i défilé dell’haute couture e i profili Instagram delle fashion influencer. Che, tra uno scatto e una storia, sfoggiano tubini, blazer e completi fosforescenti, con abbinamenti cromatici coraggiosi. Un trend che ha fatto innamorare anche celebrità come Rihanna, paparazzata di verde vestita durante una cena in un ristorante di New York, e Kim Kardashian che, tra le mise selezionate per presentare una delle ultime puntate del Saturday Night Live, ha stupito il pubblico con un vestito nei toni del rosa fluo. Una scelta che non è passata inosservata al pubblico dei fashion victim: nelle 48 ore successive alla messa in onda del programma, la piattaforma Lyst è stata subissata di ricerche contenenti i lemmi pink e rose. E il color block, l’accostamento di colori considerati incompatibili, è diventato il mantra delle ultime collezioni di griffe come Gucci, che ha trasformato la sua Love Parade su Hollywood Boulevard in un arcobaleno di sfumature, Rejina Pyo e Bottega Veneta.

La Color Therapy per superare l’ansia della pandemia

Secondo gli esperti, questa rivoluzione è innescata dal desiderio di tornare alla normalità con un mood diverso. Lasciandosi alle spalle il grigio e il nero delle tute usate per oltre un anno tra le quattro mura di casa. «La gente ha voglia di vestirsi per andare incontro a tutto quello di cui è stata privata in quest’anno e mezzo di pandemia», ha spiegato al Guardian la psicologa Dawnn Karen. «Questo la spinge ad abbandonare la comfort zone per tentare anche accostamenti azzardati. Soprattutto se li vede riproposti dai grandi designer». Ma non è tutto. L’exploit del colore nella moda aiuterebbe anche a metabolizzare il senso di smarrimento e ansia che, nonostante il netto miglioramento della situazione, continua a pesare sulla quotidianità delle persone. «Vestire capi estrosi aiuta a sentirsi più felici e spensierati», ha aggiunto Rosanna Falconer, co-fondatrice della community online FashMash. «Quando ci sentiamo giù, è quasi automatico optare per un cardigan o una giacca dai toni neutri. Eppure, è scientificamente provato che indossare, anche solo per 10 minuti, qualcosa di rosa o giallo, svuota la mente dai pensieri e svolta la giornata». Una linea di pensiero condivisa dalla it girl Nicole Ocran che, sui social, si descrive come una ‘ragazza rosa’. «Nell’epoca in cui sono cresciuta, il nero e lo stile minimal sono sempre stati visti come le uniche strade percorribili per essere chic», ha sottolineato. «Oggi, queste regole sono decisamente anacronistiche. Ed è arrivato il momento di sovvertirle, giocare con abiti rischiosi e conquistare il centro della scena».