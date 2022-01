È passato più di un ventennio da quando anfibi, pizzi, trucco bistrato e abiti in pelle nera monopolizzavano le passerelle e le strade delle grandi metropoli. Da allora, lo stile goth è stato una presenza latente nel mondo della moda, con richiami sparsi all’interno delle collezioni delle grandi maison o brevi e fugaci comparse sui profili social delle trendsetter. Il 2022, però, potrebbe essere l’anno della sua rinascita. Un’ipotesi confermata dagli addetti ai lavori che, a giudicare dall’incremento delle ricerche su social media e siti di shopping online, già lo immaginano come uno dei principali protagonisti dell’anno che si è appena aperto. Seppur in una veste diversa da quella a cui siamo abituati.

I codici del new goth

Non si tratta di un recupero integrale della tradizione. Rispetto a quello d’antan, il goth moderno non si rifà ai modelli dei primi anni 2000 e ai trend lanciati da cantanti e musicisti alternativi come Marilyn Manson ma prende ispirazione da celebrità come Kourtney Kardashian e Megan Fox e da stilisti del calibro di Rick Owens e Yohji Yamamoto. Ma non è tutto. Al contrario dei puristi, le fashion victim contemporanee non aderiscono in toto alla cultura o allo stile di vita gotico senza lasciare spazio ad altre suggestioni ma provano a integrarne gli elementi più dark in un guardaroba variegato, puntando a creare abbinamenti mix and match interessanti. «A un certo punto, si è diffusa l’idea che il goth fosse roba da persone strane e fuori dagli schemi ma, da tempo ormai, non viene più visto in questo modo», ha spiegato al Guardian Catherine Spooner, professoressa dell’Università di Lancaster specializzata in cultura gotica. «Non azzarderei a dire che ha smesso di essere appannaggio di una nicchia di affezionati ma, senza dubbio, è molto più presente nell’immaginario collettivo». Per Andrew Groves, docente di fashion design all’Università di Westminster, il new goth potrebbe essere la reazione alla perfezione artificiosa e preconfezionata che Instagram ha cercato di vendere a partire dal 2010: «Quelle immagini sono diventate molto poco interessanti. E il pallore, i rossetti nei toni del rosso sangue e l’eye-liner sbavato hanno riacquisito un certo fascino».

Uno stile dark per un’epoca dark

Quest’exploit, però, sembra essere legato anche a un’altra motivazione. «Non è strano che, ultimamente, la gente tenti di veicolare, attraverso il make up o i vestiti, emozioni non propriamente leggere», ha aggiunto Groves. «Siamo bombardati da notizie poco piacevoli, i telegiornali parlano continuamente di pandemia, morte e disastri, e questo ha fatto sì che, soprattutto i teenager, non si sentissero più rappresentati da un’estetica romantica e costellata di toni pastello». Sono stati proprio gli adolescenti della Generazione Z, infatti, a catapultarsi su Depop, celebre marketplace, alla disperata ricerca di corsetti neri, probabilmente il pezzo più richiesto da ottobre a oggi, con un 200 per cento di richieste. «L’approccio al gothcore non è più esclusivo ma si origina dal desiderio di mescolare le influenze e le tendenze nate dalla grammatica originale e rese virali dal web», ha ribadito Sophie Daly, founder di un piccolo e-commerce. «Un gotico, oggi, non è più obbligato a vestirsi solo di nero. Può davvero osare e giocare con la fantasia».

L’impatto di Internet e della musica pop sul new goth

Oltre al traino di Internet (tra hashtag su TikTok da 8 miliardi di visualizzazioni, board di Pinterest colme di immagini da utilizzare come reference e community come r/Goth e r/GothStyle, cresciute rispettivamente del 35 e del 136 per cento tra 2019 e 2021), una grossa ispinta è arrivata anche dalla musica pop. Che, attraverso figure come Taylor Swift, Willow Smith e Olivia Rodrigo, ha abbracciato contaminazioni gotiche, folk ed emo. «Direi che, più che del goth duro e oscuro, si tratta del revival di una versione soft e glamour, ibridata con elementi delle sottoculture collaterali come il punk», ha precisato il giornalista Daniel Rodgers. «Nient’altro che un tassello dell’inarrestabile operazione di recupero della moda che, guardando al passato, ne estrapola dettagli ed elementi per riproporli, identici o in una veste leggermente rinnovata, alle nuove generazioni. Quasi come se fossero le portate di un buffet».