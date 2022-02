Moda: le nuove top model da tenere d’occhio

C’è un nuovo modo di comunicare la bellezza nella moda. Basta con i canoni della perfezione da super top che hanno dominato le passerelle per oltre un ventennio creando miti estetici del calibro di Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Gisele Bündchen. Largo ai volti nuovi: perfetti nella loro unicità. Ecco cinque top che stanno già lasciando il segno.

I cinque nuovi volti da seguire

1. Raynara Negrine

Tra le modelle emergenti c’è Raynara Negrine, 18 anni, brasiliana, appena scelta come volto per la campagna globale di Hermés. Fino a poco tempo fa Ryanara, di umili origini, viveva a Cachoeiro de Itapemirim, a Espírito Santo. Sognava di fare la modella, ma senza risorse a disposizione, non aveva chance di viaggiare e farsi notare. Ha, così, deciso di iscriversi al concorso The Look of The year. La giovane brasiliana non ha vinto, ma il suo viso ha fatto centro e in breve è stata contattata per sfilare e posare per Versace, Hermès, Fendi, Celine, Valentino, Jean Paul Gaultier, Jacquemus e Carolina Herrera.

2. Maty Fall Dibà

Tra i volti nuovi da tenere d’occhio c’è poi Maty Fall Dibà. Arriva dal Senegal, ma vive con la famiglia a Chiampo, in Veneto e da quando ha 18 anni il suo passaporto è italiano. Suo padre lavora in una ditta veneta e ha faticato a lungo per permettere a Maty e ai suoi quattro fratelli di raggiungerlo in Italia insieme alla moglie. Proprio dalla madre Maty ha preso la passione per la moda. La mamma della modella è, infatti, una sarta e a Dakar le cuciva i vestiti. Maty si divertiva a sfilare sulla spiaggia davanti a casa. Ora la sua vita si divide tra il liceo linguistico e le passerelle più glamour. Volto iconico della Milano Fashion Week Maty ha sfilato per Saint Laurent e ha chiuso lo show di Valentino P/E 2020. Nel febbraio del 2020 era sulla copertina di Vogue.

3. Devyn Garcia

C’è poi Devyn Garcia, nuovo volto della moda curvy che si inserisce a pieno titolo per fascino e carisma sulla strada battuta da Ashley Graham la cui attività è al momento sospesa a causa della nascita dei due gemelli. Devyn ha 21 anni, è di origini cubane e sta vivendo un’ascesa straordinaria incarnando il nuovo mood di libertà e autenticità della body positivity che viene sempre più richiesto dai grandi marchi. Sfila per Victoria’s Secret, Altuzarra, Brandon Maxwell e Chloé e odia i social network. In una recente intervista a Vice la modella ha dichiarato facendo abbondante uno dello schwa: «Abbiamo tutte dei giorni in cui ci sentiamo super sicure di noi stesse, io in generale adoro il mio aspetto, adoro questa piccola voglia sul mio corpo. Poi, però, ci sono dei giorni in cui vorrei solo nascondermi, e mi ritrovo ancora a paragonarmi con altre ragazze facendomi domande del tipo “perché la mia pancia non è piatta come la sua?”. Ma c’è anche una cosa che bisogna considerare: un’immagine non cattura mai il tuo aspetto nella vita reale, che si tratti di una foto realizzata da unə fotografə professionista o una scattata con l’iPhone. A volte sembri più piccola, a volte sembri più robusta. Non è reale, non sei tu».

4. America Gonzales

Nella classifica Vogue dei 10 nuovi volti da seguire nel 2021 c’è anche America Gonzales, 24 anni di Caracas. America oggi è un volto di riferimento di Louis Vuitton, Givenchy, Loewe e Prada, ma se fosse stato per lei in passerella non ci sarebbe neppure andata. La modella venezuelana, infatti, durante il secondo anno di medicina alla Central University del Venezuela è stata iscritta a un casting di moda a Caracas dalla sorella e da lì è iniziata una carriera straordinaria che ancora prosegue anche se la studentessa ripete che vuole terminare gli studi e diventare medico.

5. Greta Varlese

Una menzione, particolare, infine, la merita l’italiana Greta Varlese scelta personalmente da Riccardo Tisci di Givenchy per essere il volto del marchio. A soli 16 anni è stata catapultata nel mondo della moda collezionando 75 sfilate in una sola stagione. Faccia acqua e sapone, mento marcato e tanto carisma è stata definita da Vogue una «centrale elettrica» e inserita tra le 50 modelle più interessanti al mondo. E dire che in Italia nessuno l’aveva notata dato che il successo è arrivato grazie alla sua partecipazione all’edizione cinese di Elite Model Look.