Moda, Jeremy Scott lascia a sorpresa Moschino dopo quasi 10 anni

Jeremy Scott ha deciso: non sarà più il direttore creativo di Moschino dopo un’attività durata quasi dieci anni. Lo stilista ha diramato nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 marzo, un breve comunicato con cui ha ufficializzato l’addio al marchio, lasciando di stucco addetti ai lavori e fan. Non è chiaro il motivo che ha spinto l’ormai ex direttore all’addio, né se ora tornerà a concentrarsi sul proprio brand, quasi messo da parte negli anni di lavoro al fianco del presidente di Aeffe spa, Massimo Ferretti. Quest’ultimo ha voluto ringraziare Scott: «Sono stato molto fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con lui».

L’addio di Scott: «Orgoglioso di ciò che lascio al marchio»

Il comunicato di Scott non evidenzia alcuna motivazione. L’ex direttore creativo, semplicemente ufficializza l’addio: «Questi dieci anni da Moschino sono stati una meravigliosa celebrazione della creatività e della fantasia. Sono molto orgoglioso di quello che lascio al marchio, e vorrei ringraziare Massimo Ferretti per avermi concesso l’onore di guidare una maison così iconica. Vorrei anche ringraziare i miei fan in tutto il mondo per aver sempre sostenuto me, le mie collezioni e la mia visione. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile». Il possibile sostituto, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere il napoletano Giuliano Calza, fondatore di Gcds.

Ferretti: «La sua visione allegra e gioiosa nell’immaginario del marchio»

Il presidente di Aeffe spa, Massimo Ferretti, ha espresso la propria gratitudine: «Sono stato molto fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con quella forza creativa che è Jeremy Scott. Vorrei ringraziarlo per la dedizione dimostrata in questi dieci anni all’eredità creativa di Franco Moschino, e per avervi instillato la sua visione così allegra e gioiosa, che rimarrà per sempre parte dell’immaginario del marchio». L’ultima collezione di Jeremy Scott sarà quindi quella presentata a Milano poche settimane fa, a fine febbraio. Si tratta della collezione donna per il prossimo autunno/inverno.