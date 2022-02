Tra il ritorno dello stile dei primi Anni 2000 sulle passerelle e una pioggia di nuovi trend che provano a ritagliarsi uno spazio sulle copertine delle riviste e sui profili social delle influencer, c’è chi guarda al futuro. È il caso del designer newyorchese Cameron Hughes che, su TikTok, propone alla sua community moderni abiti high tech che sembrano quasi prendere vita.

Cameron Hughes, un design tra moda e ingegneria

Nate nel 2020 come un passatempo durante la pandemia, le creazioni del 28enne hanno attirato l’attenzione di mezzo milione di follower che, sull’app delle challenge e delle canzoni virali, sono stati catturati dallo spettacolo di un vestito di piume viola che inspira ed espira e dalla magia di un abito che, dotato di un pratico pulsante, stampa scontrini. «Tutto è partito da quando ho iniziato a confezionarmi da solo gli outfit da indossare in discoteca», ha raccontato in un’intervista a British Vogue. «Poi è arrivato il Covid, la vita sociale si è azzerata, non potevo incontrare nessuno a cui mostrare le mie creazioni né c’erano eventi dove sfoggiarle e, per questo, ho deciso di trasformare il mio account TikTok in una sorta di vetrina». Forte di una diploma in Belle Arti alla Syracuse University e dell’expertise accumulata nel campo della scultura e dell’ingegneria meccanica, Hughes ha trovato un compromesso tra quella che era stata la sua carriera accademica e l’innata passione per la moda. «Quando ero all’università ho frequentato corsi e workshop di ingegneria ma, devo dire, che tante nozioni le ho apprese anche seguendo tutorial su YouTube e leggendo i blog degli esperti», ha sottolineato. «Per quanto riguarda l’aspetto artistico dei miei look, invece, tutto il merito va alle lezioni di scultura cinetica e creativa che ho fatto a scuola. E che, oggi, mi permettono, ad esempio, di modellare la stoffa».

Ispirato dalle nuove tecnologie e dagli archivi delle grandi maison

Il suo lavoro creativo segue una routine quasi militare. E, soprattutto, viene filmato passo dopo passo a imperitura memoria. «Mentre realizzo un progetto registro tutto attraverso riprese ravvicinate, time lapse e un braccio meccanico che mi consente di racchiudere per intero la prospettiva del mio tavolo di lavoro», ha spiegato. «È fondamentale che i video vengano realizzati in alta qualità e facciano vedere bene tutti i passaggi. Potrebbero diventare un’ispirazione per altri designer che, come me, guardano a TikTok o YouTube come fonte di idee». Al momento, il suo non sembra essere uno stile definito da elementi caratteristici. Se non l’attenzione alle nuove tecnologie che, di volta in volta, lo stimolano a pensare a soluzioni per utilizzarle al meglio: «Quando osservo un device o, comunque, una nuova scoperta tecnologica, penso sempre a cosa potrei farci». Ma non è tutto: nello sviluppo di un nuovo modello, infatti, Hughes non si preclude uno sguardo al materiale d’archivio delle grandi maison e alle tendenze che, di volta in volta, fanno capolino nel fashion system.

Il sogno di arrivare sul red carpet

Tra i tanti commenti che si accumulano sotto le sue clip, spiccano quelli di fan affezionati che, nel complimentarsi con lui, già immaginano le sue mise indosso a popstar di fama mondiale del calibro di Lady Gaga. Un obiettivo a cui, ovviamente, lo stilista punta. «Mi piacerebbe molto lavorare per lei o creare un look per il Met Gala. E so che succederà, è solo questione di tempo», ha ribadito. «Non sarebbe solo un grande traguardo per me ma anche per chi mi sostiene. Sarebbe bellissimo poter dire ‘Ecco, ce l’abbiamo fatta, siamo arrivati alla Fashion Week di New York». Sicuramente il suo vestito dai colori intercambiabili sarebbe un bel colpo d’occhio sul tappeto rosso: «È uno dei miei preferiti. C’è così tanto lavoro dietro, anche e soprattutto a livello tecnico. Mi sono affannato a capire quali motori usare, come incastrarli tra loro e farli funzionare in sinergia. Ci ho messo 4 mesi per terminarlo ma il risultato è andato ben oltre le mie aspettative».

Hughes sta lavorando al lancio di un proprio brand

Felice di aver intrapreso una carriera che lo soddisfa, Hughes sembra avere numerosi piani per il futuro. «Voglio creare pezzi più casual, da utilizzare nella quotidianità», ha concluso. «Spero di riuscire a mettere in piedi un atelier tutto mio, presentare una collezione alla settimana della moda a settembre e, perché no, lavorare al lancio di un brand». Si tratterebbe di un marchio innovativo che, strizzando l’occhio alla sostenibilità e distaccandosi dal fast fashion, «mostri alla gente la qualità di articoli green e resistenti, realizzati anche con tecniche avanzate come il lavoro a maglia in 3D». Un processo che, come negli ultimi due anni, vuole affrontare con la massima trasparenza possibile, mostrando a chi lo segue tutti gli step che, tra alti e bassi, potrebbero portarlo alla costruzione di un business destinato a lasciare un segno.