Russia, si moltiplicano violenze e attacchi contro i centri di arruolamento

Da quando Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale una settimana fa, una scia di violenze sta attraversando la Russia. In Daghestan i cittadini sono scesi in piazza scontrandosi con la polizia, mentre lunedì a Ust-Ilimsk, nella regione siberiana di Irkutsk, un 25enne, Ruslan Zinin – già ribattezzato il “Che Guevara di Ust-Ilimsk” – ha aperto il fuoco nell’ufficio di arruolamento locale ferendo gravemente uno dei funzionari.

A guy shot a local military commissar in Ust-Ilimsk of Irkustsk, Russia. Very interesting things are happening in Russia after the mobilization pic.twitter.com/a3x0O9F42b

Sempre lunedì, nella città di Ryazan, nella Russia occidentale, un uomo ha appiccato un incendio alla stazione ferroviaria. «Non voglio essere portato al fronte», ha gridato mentre veniva portato via dai soccorsi. Il 21 settembre è stato domato un incendio nell’ufficio per la leva di Nizhny Novgorod, città 400 km a Est di Mosca. Sul luogo è stata trovata una bottiglia di vetro rotta. Lo stesso è accaduto a San Pietroburgo e nella sede dell’amministrazione locale di Tolyatti, un migliaio di km a est della Capitale. In tutto, almeno 20 uffici di arruolamento o edifici amministrativi sono stati oggetto di attacchi con molotov o incendi.

Va detto che gli uffici di arruolamento sono nel mirino degli attivisti dall’inizio della invasione dell’Ucraina, ma ora i gruppi «sono più organizzati» come ha sottolineato al Moscow Times Mark Galeotti, esperto di sicurezza presso la Mayak Intelligence. «Quello che è iniziato come un movimento del tutto spontaneo potrebbe essere solo l’inizio di una protesta strutturata», ha aggiunto l’esperto. Gli attivisti hanno cominciato a condividere in rete suggerimenti su come preparare molotov in casa e organizzare le proteste. Il neonato Utro Daghestan ha invitato i cittadini della repubblica del Caucaso a partecipare ai cortei. «Il nostro obiettivo sono le infrastrutture statali: autostrade, ferrovie, aeroporti, uffici di arruolamento militare», ha scritto il gruppo su Telegram. «Gli strumenti di cui abbiamo bisogno si possono comprare nei negozi: seghe, piedi di porco, chiavi, fiammiferi».

Sono proprio le regioni del Caucaso, tra le più povere della Russia, ad avere pagato il prezzo più alto della guerra: hanno fornito moltissimi uomini all’esercito, finendo così per avere tasso di caduti più alto in Ucraina. Ora centinaia di manifestanti sono stati arrestati dopo gli scontri con la polizia. «Prendere di mira gli uffici di arruolamento russi è un modo per ostacolare la mobilitazione oltre ad avere un valore simbolico», ha spiegato su Twitter Armen Aramyan, attivista ed editore della rivista di opposizione DOXA. «Gli uffici di leva sono un’istituzione fondamentale per gli sforzi di mobilitazione dell’esercito. Vi sono conservate le liste dei coscritti che non sono state digitalizzate».

but ideally, it implies that thousands or tens of thousands of people will not go to war, because their personal files will burn.

Each burning police station – is a police station at which nobody will be tortured. 10/11

— Armen Aramyan (@AAAAramyan) September 26, 2022