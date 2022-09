Russia, un comma secretato consente di mobilitare 1 milione di uomini

I riservisti che Vladimir Putin può richiamare in servizio e inviare in Ucraina non sarebbero 300 mila come dichiarato dal ministro della Difesa Sergei Shoigu ma almeno 1 milione. Lo scrive Novaya Gazeta Europa ponendo l’attenzione sul settimo comma secretato del decreto sulla mobilitazione pubblicato ieri. Una sola riga di testo: «Per uso ufficiale». Una dicitura che rappresenta il livello più alto dei documenti classificati in Russia.

Peskov ha confermato che il comma secretato si riferisce al numero di riservisti che possono essere richiamati

Fonti vicine all’Amministrazione presidenziale hanno spiegato che quel comma permette alla Difesa di convocare fino a un milione di persone. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il portavoce di Putin Dmitry Peskov aveva chiarito proprio che il comma secretato si riferiva al numero di riservisti che potevano essere chiamati in servizio. «L’unica cosa che posso dire», aveva aggiunto Peskov, «è che Sergei Kozhugetovich Shoigu ha parlato di 300 mila persone».

La cifra è stata corretta più volte e alla fine si è optato per 1 milione di riservisti

Secondo quanto ricostruito da Novaya Gazeta, in un primo momento era stata discussa la pubblicazione per intero del decreto. Nonostante le pressioni della Difesa, si è optato per classificare il settimo comma riguardante i numeri. «La cifra è stata corretta più volte e alla fine si è giunti a un milione», ha confermato la fonte al sito indipendente. Novaya Gazeta ha contattato i ministeri che normalmente ricevono i testi integrali dei decreti, compreso quelli secretati. Ma nessuno, a quanto risulta, avrebbe ricevuto il documento completo né ha avuto la possibilità di visionarlo attraverso il sistema di gestione intedipartimentale. Il comma 7 resta dunque per uso ufficiale.

La prima mobilitazione dal 1941

L’ultima mobilitazione del genere era stata dichiarata in Unione Sovietica nel 1941. Per questo nessuno pare essere preparato né sa bene come muoversi. Intanto dopo l’annuncio, i commissari militari di almeno quattro regioni russe hanno firmato ordini che vietano ai cittadini obbligati al servizio militare di lasciare le loro città. Intanto dopo le manifestazioni contro il decreto che ieri hanno interessato molte città della Federazione sono state arrestate 1386 persone.