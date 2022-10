Perché la raffazzonata mobilitazione di Putin non può salvare la guerra russa

Più che una mobilitazione, sembra una mossa della disperazione. E più passa il tempo, più appare evidente come sia destinata a fallire. La nuova chiamata al fronte di Vladimir Putin difficilmente potrà sovvertire il destino della Russia in questa complicata guerra in cui si è ficcata dopo aver invaso l’Ucraina. Anche perché appena sei mesi fa lo zar aveva promesso che la sua «operazione militare speciale» sarebbe durata poco e non avrebbe richiesto una mobilitazione generale dei russi: le cose però sono andate diversamente, Putin si è dovuto rimangiare la parola chiamando altri 300 mila riservisti, ma anche se Mosca dovesse centrare tutti i suoi obiettivi di reclutamento ormai l’esercito ucraino sembra sempre meglio equipaggiato ed è complicato immaginare un ribaltamento degli equilibri. La strategia di Putin insomma fa acqua da tutte le parti.

L’Ucraina può contare sul devastante sistema missilistico americano

Secondo un’analisi di Foreign Policy, ormai lo slancio del conflitto è saldamente nelle mani dell’Ucraina. Le forze armate di Volodymyr Zelensky stanno moltiplicando la loro efficace controffensiva a Est e gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo invio di armi, compreso il raddoppio delle scorte del cosiddetto Himars, il devastante sistema missilistico che è stato fondamentale per consentire a Kiev di riguadagnare terreno nelle regioni occupate. Dall’altra parte della battaglia, le prospettive della Russia sono sempre più cupe. La mobilitazione di Putin è praticamente una pesca strascico di chiunque sia arruolabile, e gli imbarazzanti racconti, diventati virali sui social, di un addestramento militare minimo stanno demoralizzando i russi. Del resto Mosca sta inviando in guerra uomini non addestrati, sotto equipaggiati e in gran parte riluttanti a combattere: tutte le premesse ideali per provocare un massacro senza precedenti, e gli oltre 260 mila russi che sono fuggiti dal Paese testimoniano la sensazione diffusa di una disfatta ineludibile.

Per i russi Kalashnikov arrugginiti e fucili Mosin-Nagan obsoleti

Gli sfortunati che sono stati costretti ad arruolarsi hanno avuto pochi scrupoli a condividere sui social media le loro tremende condizioni. Nei post online vengono mostrati Kalashnikov arrugginiti, fucili a ripetizione manuale Mosin-Nagant che erano già obsoleti un secolo fa. Gli ufficiali dicono che le nuove truppe sono disorientate e devono procurarsi da sole i loro rifornimenti, come per esempio i sacchi a pelo, senza considerare la mancanza di forniture mediche per andare in giro. Il confronto con gli Stati Uniti è impietoso: in America le nuove reclute dell’esercito hanno bisogno di 10 settimane di addestramento di base, come minimo, per essere pronte al combattimento. La mobilitazione totalmente casuale della Russia sta spedendo uomini sul campo di battaglia dopo una o due settimane, quando va bene: alcuni sono stati inviati allo sbaraglio, senza alcuna preparazione. Il tenente in pensione Ben Hodges, che guidava le forze armate statunitensi in Europa, ha commentato senza mezzi termini al Moscow Times: «È criminale mandare in guerra soldati non addestrati. È un omicidio. Dubito che sopravviveranno molto a lungo».

Prima Putin aveva militari e mercenari, ora chiama reclute inesperte

Le decine di migliaia di soldati russi ammazzati fin qui in Ucraina erano in gran parte militari e mercenari a contratto. Nonostante un equipaggiamento scarso e il morale sotto le scarpe, se non altro avevano un certo livello di preparazione, imparagonabile con quello delle nuove reclute, inviate di fatto a morire. L’esercito ucraino in confronto è messo molto meglio. Ha passato gli ultimi otto anni a rimodellarsi, trasformandosi da una forza decrepita in stile sovietico a un sistema moderno in stile occidentale, con grande attenzione alla professionalità. Le truppe ucraine si stanno riorganizzando tagliando le eccedenze e puntando quindi sulla qualità più che sulla quantità. Un’unità che difende il villaggio di Dementiivka ha iniziato a respingere molti dei nuovi candidati desiderosi di unirsi alla battaglia, perché «un buon combattente è meglio di 10 ragazzi inutili». Kiev sta anche effettuando investimenti a lungo termine, per esempio inviando all’estero i suoi soldati esperti e le reclute, per ricevere addestramento dalle forze armate occidentali. Il Regno Unito ha recentemente avviato un programma di preparazione al conflitto per 10 mila soldati ucraini, riunendoli con istruttori dell’esercito britannico e altre cinque forze militari degli alleati. Se a questo si aggiunge la continua assistenza e l’intelligence dei partner europei, si capisce come sia probabile riuscire a sconfiggere il marasma delle truppe russe non addestrate.

Lo zar sventola la minaccia nucleare perché le truppe non fanno più paura

C’è una ragione per cui Putin ormai si è ridotto a sventolare in continuazione la minaccia nucleare: per cercare di trasmettere un po’ di spavento agli avversari, visto che ormai le malconce truppe russe fanno poca paura. Di fatto la mobilitazione ordinata dallo zar sta avvenendo perché la Russia sta perdendo la guerra, e questo l’hanno capito in molti. A poco servono anche i referendum farlocchi sull’annessione delle regioni parzialmente occupate, visto che Kiev ha già messo quei territori nel mirino della sua controffensiva. Certo, ci sono delle incognite sul futuro, come l’inverno che renderà più complicata l’avanzata ucraina. Zelensky è convinto che questa guerra potrebbe essere più lunga e sanguinosa di quanto chiunque possa immaginare, alla faccia dei piani iniziali di Putin di uscirne vittorioso in pochi giorni. Ecco perché sembra davvero improbabile che una mobilitazione alla rinfusa di uomini non addestrati e poco equipaggiati possa rinvigorire in modo decisivo lo sforzo bellico russo. Impegnarsi a vincere una guerra, qualunque sia il costo, non si fa dall’oggi al domani. La decisione di Putin di chiamare i suoi riservisti sembra irrimediabilmente destinata a trasformarsi in un flop.