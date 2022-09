Come decifrare la mobilitazione annunciata da Putin

«È nostra tradizione storica e destino del nostro popolo fermare coloro che cercano il dominio mondiale, che minacciano di smembrare e rendere schiava la madrepatria». Parole di Vladimir Putin, che sostenendo i previsti referendum nelle regioni ucraine occupate dal 2014 e annunciando la mobilitazione parziale nel Paese per continuare la guerra, si è schierato nuovamente contro gli Stati Uniti, principali sostenitori di Kyiv, alla guida del mondo occidentale che, a suo dire, vuole affondare definitivamente la Russia. Da questo punto di vista non è certo una grossa novità, visto che le prime sfuriate del Cremlino contro Washington e la Nato, colpevoli di attuare una strategia antirussa e volta a mantenere un ordine mondiale unipolare a stelle e strisce risalgono al 2007 e al discorso fatto a Monaco alla Conferenza sulla sicurezza.

Le minacce di Putin devono essere decifrate

La guerra nel Donbass e l’annessione della Crimea del 2014 dovevano ancora arrivare, ma nel frattempo c’erano già state un paio di rivoluzioni colorate nello spazio postsovietico (Georgia 2003, Ucraina 2004, Kirghizistan 2005), la guerra in Iraq (2003) ed era partita la guerra in Afganistan che sarebbe sfociata nel disastro del 2021 con il ritorno dei talebani. Dopo 15 anni e un altro paio di conflitti ancora irrisolti (Libia e Siria) i toni e le minacce di Putin non devono sorprendere. Vanno decifrati, come avrebbe dovuto essere fatto nel 2007. Mobilitazione parziale, referendum e annessioni sono quindi un segnale per l’Occidente, anche se resta da capire cosa c’è dietro.

La mobilitazione di Putin è un segno di debolezza o solo la conferma dei piani?

Le possibilità sono sostanzialmente due: la prima è che la mossa di Putin sia un segnale di debolezza, un segnale del fallimento russo, come notato da Washington e da Bruxelles. Vale a dire che di fronte all’avanzata ucraina, alle difficoltà russe sul terreno emerse in questi mesi, alla tattica militare talvolta confusa, alle probabili divergenze tra i falchi all’ombra del Cremlino, a un’opinione pubblica che approva sempre meno la guerra e sa che presto che le sanzioni si faranno sentire, il presidente stia tentando di tenere insieme quello che ancora può, arroccandosi in un atto finale con una minaccia o un bluff sul possibile utilizzo dei armi nucleari tattiche per mettere in difficoltà non tanto l’Ucraina, quanto l’Occidente, con l’obiettivo di farlo desistere dall’appoggio sempre maggiore a Kyiv e raggiungere alla fine un accordo diplomatico, conservando i confini del 2014, bene che vada. Poi arriverà l’implosione interna. La seconda è che invece sia il passo programmato di una strategia già pianificata ed adattata alle circostanze, secondo la narrativa sempre espressa in questi mesi, e cioè che la cosiddetta operazione speciale sta andando avanti secondo i piani, la mobilitazione parziale, così come i referendum e l’annessione erano già stati messi in conto. Si tratterebbe insomma di una tappa intermedia di una guerra che al Cremlino sanno che andrà per le lunghe, nella quale vengono utilizzate tutte le armi possibili, da quelle tradizionali a quelle energetiche. Putin nel suo discorso ha detto che non sta bluffando, bisognerà aspettare chi vuole davvero vedere le carte che ha in mano e a quale prezzo.

Così Putin cavalca il doppiopesismo di Stati Uniti e Ue

Le reazioni occidentali circa i referendum nel Donbass, e le conseguenti annessioni illegali e contrarie al diritto internazionale, a Mosca non interessano nulla e per il Cremlino non sono altro che la dimostrazione del doppiopesismo nei confronti della Russia. L’obiettivo dell’Occidente, Putin lo ha ripetuto nel suo discorso, è quello di distruggere il Paese. Il richiamo al diritto internazionale è solo uno strumento della propaganda antirussa. Del resto, può sempre rivendicare il Cremlino, non bisogna certo guardare solo nello spazio postsovietico, con i vari conflitti congelati tra la Transnistria o il Caucaso, per vedere che la tradizione di creare Stati non riconosciuti dalla comunità internazionale o annettere territori, militarmente o meno, non è solo una prerogativa russa. A ingrossare la narrazione di Putin potrebbero finire l’invasione di Cipro da parte della Turchia nel 1974, con la relativa creazione di Cipro Nord su metà isola e la paradossale situazione per cui uno stato membro della Nato occupa de facto un pezzo di un Paese appartenente all’Unione Europea; oppure la progressiva annessione da parte di Israele di territori palestinesi ancora in corso senza che nessuno tra Stati Uniti ed Europa abbia mai fatto una piega, per non parlare di sanzioni. O, ancora, il Kosovo che non tutti i 27 Stati Ue riconoscono. Vladimir Putin, scavalcando per l’ennesima volta quel diritto internazionale al quale rinfaccia all’Occidente di richiamarsi a corrente alternata, mette insomma un’altra volta Europa e Stati Uniti di fronte ai fatti. Resta da vedere appunto se è un segno di forza o di debolezza e come andrà davvero a finire.