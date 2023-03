Mita Medici: eta, vita privata e amore con Franco Califano

Nome d’arte di Patrizia Vistarini, Mita Medici è nata a Roma il 20 agosto del 1950. Cantante e attrice italiana, è diventata famosa a metà degli anni ’60. È stata anche interprete di fotoromanzi e conduttrice televisiva.

Mita Medici: biografia e carriera

Figlia dell’attore Franco Silva e sorella dell’autrice di testi, sceneggiatrice e scrittrice Carla Vistarini, la sua carriera ufficialmente inizia nel 1965, a quindici anni, quando vince il concorso Miss Teenager Italiana al Piper Club di Roma. Dopo il concorso, Mita diventa nota come “La ragazza del Piper”. Da quel momento gli si aprono le porte dello spettacolo ed esordisce giovanissima nel film L’estate del 1966. A questo seguono, tra gli altri, Non stuzzicate la zanzara, Pronto… c’è una certa Giuliana per te e Come ti chiami amore?.

Nel 1968 il complesso musicale Le Orme pubblica una canzone a lei dedicata dal titolo Mita Mita. Attrice e cantante di successo in quegli anni, nel 1970 esordisce in televisione in uno sceneggiato per il piccolo schermo, Coralba, diretto da Daniele D’Anza. Nello stesso anno presenta il Cantagiro e nel 1973 conduce Canzonissima insieme a Pippo Baudo.

A metà degli anni ’70, nel pieno della sua carriera, posa per l’edizione italiana della rivista Playboy. La sua carriera si è sempre alternata fra teatro, cinema e televisione, per la quale, in tempi recenti, ha interpretato le soap opera Un posto al sole nei panni di Marisa Saviani e Centovetrine. Nel 2005 e 2006 è stata, invece, tra i protagonisti della seconda e terza serie di Un ciclone in famiglia diretta da Carlo Vanzina.

La storia d’amore con Franco Califano

Della vita privata di Mita Medici si conosce davvero poco, ma è nota a tutti la storia d’amore avuta con Franco Califano e durata 3 anni. I due artisti si incontrarono per la prima volta grazie ad un amico in comune, Gianni Minà, che fece da Cupido tra i due. Un amore intenso che portò ad una convivenza: «Non eravamo certo la famigliola tradizionale. Lavoravamo tanto entrambi ed eravamo presi dagli impegni. Stavamo poco in casa e molto in giro. Nella stessa palazzina romana di Via Castiglione del Lago al Fleming abitavano anche Renzo Arbore e Mario Marenco, tutti più grandi di me. Sono nate tante canzoni lì. Era quasi una comune, creativa, divertente, oggi impensabile».

La storia d’amore tra i due terminò, come racconta Mita Medici, a causa di una bugia detta da Califano che le raccontò di dover andare fuori città ed invece venne beccato, dalla Medici stessa, con una sua amica e un’altra donna nel ristorante dove erano soliti andare insieme: «L’ho vissuto come un tradimento, anche se non ho mai saputo se Franco mi tradì davvero».

Mita Medici attualmente è single e non ha figli. Queste le parole con cui ha descritto il Califfo, scomparso dieci anni fa: «Mi manca il suo essere una persona vera nelle sue espressioni di affetto e nelle spacconerie. Non c’era mai niente di calcolato in lui. Aveva la capacità di sorprendermi sempre, anche con doni non preziosi, ma pensati. Forse è venuto fuori meno il suo aspetto timido, dolce, quella generosità d’animo che hanno compreso tante persone che ancora gli vogliono molto bene». Nel 2020, la donna ha deciso di rendergli omaggio interpretando sul palcoscenico le sue canzoni e le sue poesie.