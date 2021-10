Parte stasera, lunedì 4 ottobre 2021, alle 21.20 su Italia Uno, la prima stagione di Mistery Land – La grande favola dell’ignoto. Condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin, il programma, presentato come uno spin off di Freedom – Oltre il confine, noto programma di Roberto Giacobbo, si propone di fare luce su tutti quei fenomeni paranormali che la scienza non è ancora riuscita a spiegare in maniera plausibile. Ogni settimana, dalle atmosfere fantascientifiche dello studio, i presentatori lanceranno il reportage di cui saranno protagonisti. E, nel corso delle sei puntate, grazie all’intervento di esperti in materia, aiuteranno il pubblico da casa a sciogliere i nodi di trame e misteri che, da anni, affascinano studiosi e appassionati.

Mistery Land – La grande favola dell’ignoto: carriera e vita privata di Aurora Ramazzotti

Mistery Land – La grande favola dell’ignoto: una carriera in ascesa

Classe 1996, non è un mistero che Aurora Ramazzotti sia figlia d’arte: la madre, infatti, è la conduttrice italo-svizzera Michelle Hunziker, mentre il padre, il cantautore Eros Ramazzotti. Dopo il diploma di maturità all’International European School di Milano, conseguito nel 2015, ha deciso di iscriversi all’università per studiare Sociologia ma, da qualche anno, ha messo in stand-by gli studi per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Nonostante la giovane età, il suo curriculum conta già esperienze lavorative di spessore: conduttrice, inviata, speaker radiofonica, ha iniziato a muovere i primi passi sul piccolo schermo partendo da Sky, in particolare da X-Factor dove, dal 2015 al 2017, ha preso le redini dell’appuntamento Weekly del programma musicale. Dopo quell’esperienza, nel 2018, è approdata a Mediaset con la conduzione del programma Vuoi scommettere, in tandem con la madre Michelle. Tra 2019 e 2020, ha condotto The Flight – social corner e Generazione Zeta su Rtl 102.5 ed è diventata inviata del talk show di Tv8 Ogni Mattina. Assieme a Flora Canto, ha raccontato l’Italia delle persone comuni, attraverso le loro storie familiari. Prima di arrivare a Mistery Land, non si è fatta mancare neppure un’esperienza nel team delle Iene: a febbraio 2021, è stata protagonista del suo primo servizio dedicato alla scarsa presenza delle donne nel nuovo governo di Mario Draghi. Un tema molto caro alla giovane Ramazzotti che, assieme al tema della body positivity, trova spesso spazio tra i post e le storie del suo seguitissimo profilo Instagram. Che, a oggi, conta oltre 2 milioni di follower.

Mistery Land – La grande favola dell’ignoto: vita privata di Aurora Ramazzotti

Da circa quattro anni, Aurora Ramazzotti è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza, ingegnere elettronico, spesso immortalato negli scatti postati sui suoi social.