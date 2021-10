Mistery Land – La grande favola dell’ignoto: chi è Alvin, carriera e vita privata del conduttore del programma in onda stasera lunedì 4 ottobre 2021 su Italia1

Al via stasera, lunedì 4 ottobre 2021, alle 21.20 su Italia Uno, la prima stagione di Mystery Land – La grande favola dell’ignoto. Condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin, il format si propone di raccontare tutti quei fenomeni paranormali che la scienza, a oggi, non è riuscita a spiegare e neppure a classificare. Unendo divulgazione e narrazione, la coppia proverà a illustrare nel dettaglio tutti questi eventi inspiegabili, portando i telespettatori in un viaggio pieno di sorprese inaspettate. Ogni settimana, dalle atmosfere fantascientifiche dello studio, i conduttori lanceranno il reportage di cui si sono occupati. E, nel corso delle sei puntate, anche grazie al contributo di esperti e addetti ai lavori, proveranno a dipanare l’intricata matassa di storie e misteri che, da anni, tiene col fiato sospeso studiosi e appassionati.

Mistery Land – La grande favola dell’ignoto: le cose da sapere su Alvin

Mistery Land – La grande favola dell’ignoto: Alvin una carriera divisa tra televisione e musica

Classe 1977, Alberto Bonato, in arte Alvin, ha sempre cercato di convertire in un unico lavoro due delle sue più grandi passioni: la televisione e la musica. Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1998 quando, assieme a Marcello Martini, Alessandra Bertin e Valentina Veronese, è stato uno dei primi giovani conduttori di Disney Channel. Nel 2000 ha condotto, su Italia Uno, Speed e l’anno successivo, a bordo di un camper itinerante, ha affiancato Chiara Tortorella in Rapido, un contenitore musicale molto amato dalle giovani generazioni. Tra 2001 e 2003, è stato al timone di Fluido, altro contenitore musicale di La7, Mosquito, magazine di Italia Uno girato a Roma su un tram in compagnia di Gaia Bermani Amaral e il mitico Top of the Pops in onda su Rai Due, nel quale, ogni settimana, intervistava artisti internazionali poco prima di salire sul palco. Quel programma lo ha portato, nell’estate del 2003, a condurre un tour in giro per le varie piazze d’Italia e, a settembre, a prendere le redini di CD:Live, con il duo Kris&Kris in collegamento da Londra. Nel 2004, ha tentato anche la strada della recitazione, col ruolo di Roberto Valieri nella fiction Diritto di Difesa e, lo stesso anno, assieme a Chiara Tortorella, ha intrapreso la sua avventura radiofonica a Radio Milano Uno e Radio Roma Uno. Dal 2004 al 2013, è stato impegnato in una serie di progetti di notevole riscontro: da CD:Live a Cornetto Free Music Live, una trasmissione monografica di musica dal vivo e interviste dall’Alcatraz di Milano, passando per Bi-Live su All Music, Miss Muretto 2007, il rotocalco targato Mediaset Verissimo, Capodanno in musica con Serena Autieri, la decima edizione dell’Isola dei famosi come inviato in Honduras (esperienza che replicherà anche nell’undicesima edizione e, dopo due anni di assenza, nel 2019) e About Love con Anna Tatangelo. Nel 2016, dopo aver lasciato la squadra di Silvia Toffanin, è diventato il padrone di casa del game show musicale di Italia Uno Bring the noise, riscuotendo uno straordinario successo di pubblico. Tra le sue ultime esperienze, nel 2019 gli Eurogames con Ilary Blasi e Mistery Land, il nuovo progetto in tandem con Aurora Ramazzotti. Accanto a quello televisivo, Alvin ha coltivato una serie di percorsi paralleli come produttore e autore musicale e come speaker radiofonico. Dopo diverse esperienze tra emittenti locali e nazionali, da settembre 2018 conduce un programma con Katia Follesa su R101.

Mistery Land – La grande favola dell’ignoto: vita privata di Alvin

Dal 2007, Alvin è sposato con Kali Wilkes. Dal loro matrimonio, sono nati due figli: Tommee e Ariel.