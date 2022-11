Missili caduti in Polonia: cosa sappiamo

Nel giorno del più grave attacco missilistico russo sull’Ucraina che ha lasciato milioni di famiglie senza elettricità, una esplosione nel villaggio polacco di Przewodov, a cinque km dal confine ucraino, ha alzato pericolosamente la tensione tra Mosca e la Nato. Un missile infatti ha colpito una fattoria uccidendo due persone.

Secondo le prime valutazioni Usa, come riporta Ap, il razzo caduto in Polonia in realtà sarebbe stato lanciato dalla contraerea ucraina contro una testata russa. Anche il presidente Joe Biden in un incontro con gli alleati del G7 e dell’Ue durante il G20 di Bali ha chiesto prudenza: improbabile infatti che i missili siano partiti dalla Russia.

I spoke with President Andrzej Duda of Poland to express my deep condolences for the loss of life in Eastern Poland and offer our full support for Poland's investigation of the explosion.

We will remain in close touch to determine appropriate next steps as it proceeds. pic.twitter.com/m6OSwcHKtD

— President Biden (@POTUS) November 16, 2022