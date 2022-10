Miss USA 2022, vince R’Bonney Gabriel ma le altre insorgono: «Concorso pilotato»

Negli Stati Uniti esplode il caso intorno alla nuova Miss USA 2022, R’Bonney Gabriel. La reginetta del Texas è stata incoronata nella notte, con una cerimonia che non è passata inosservata. Al contrario di quanto succede solitamente, mentre lei ringraziava sorridente e commossa, nessuna delle altre concorrenti si è avvicinata per congratularsi o abbracciarla. Anzi, le miss degli altri Stati si sono bloccate in fondo alla sala, senza rivolgere alcun gesto alla vincitrice, e molte di loro sono anche andate via. Inizialmente si è parlato di razzismo, a causa delle origini filippine di R’Bonney Gabriel. Ma in realtà sono state alcune concorrenti a spiegare che non si tratta di questo, ma della convinzione secondo cui il concorso è stato pilotato per farla vincere.

Heather Lee O’Keefe: «C’è stato favoritismo»

Dopo le accuse di razzismo ricevute sui social, alcune delle concorrenti di Miss Usa 2022 hanno voluto spiegare il motivo della distanza messa tra loro e la vincitrice. A parlare è stata su TikTok, ripresa dal New York Post, Miss Montana, Heather Lee O’Keefe: «La maggior parte di noi concorrenti è convinta ci sia stato del favoritismo nei confronti di Miss Texas, e abbiamo le prove». Su Instagram si espone anche la reginetta di New York, Heather Nunez: «Sono senza parole. Ci siamo sentite umiliate. La competizione non è stata equa, e lo voglio dire perché nessuna futura concorrente si senta come mi sento io in questo momento».

Il racconto: più spazio a Gabriel per farla vincere

Il racconto di Heather O’Keefe è diventato virale su TikTok. Miss Montana dice che a Gabriel sarebbe stato dato più spazio che alle altre, con addirittura un volo privato e un utilizzo maggiore sui social della miss del Texas. Ma non è finita, perché a destare sospetti è il trattamento gratuito ricevuto meno di 24 ore dopo l’incoronazione dalla nuova Miss USA, usufruendo del premio offerto da MIA Plastic Surgery. La stessa società è sponsor del concorso texano e secondo le concorrenti i video sarebbero troppo a ridosso della vittoria per essere veri e risalirebbero a settimane prima.

Miss USA risponde: «Non ho avuto alcun vantaggio»

E mentre O’Keefe guida la rivolta delle miss, che hanno ripostato il suo video di denuncia, la stessa Miss Montana spiega: «Voglio che sia chiaro che non stiamo attaccando lei. Non è colpa sua. Le questioni che poniamo sono rivolte all’organizzazione». Lei è, appunto, Miss USA, R’Bonney Gabriel, che si difende con un’intervista su E! News: «Non parteciperei mai ad una competizione dove so già di vincere. Mi piacerebbe molto parlare con lei, perché le accuse che solleva non sono vere. Voglio che sia chiaro che non partivo con alcun vantaggio. Sono una persona con una grande integrità».