Focolaio tra le concorrenti, Miss Mondo rinviato causa Covid

La finale di Miss Mondo è stata rimandata a causa del Covid. Ventitre concorrenti sulle 97 in gara sono infatti risultate positive al coronavirus. Non solo, anche 15 componenti dello staff tecnico si sono contagiati. L’evento si sarebbe dovuto tenere il 16 dicembre a Porto Rico, nei Caraibi, ma proprio poche ore prima dell’inizio del concorso è arrivata la comunicazione ufficiale degli organizzatori.

Miss Mondo, finale rinviata per Covid

La direzione ha fatto sapere che la decisione di riprogrammare la finale è arrivata «nell’interesse per la salute e la sicurezza dei concorrenti, del personale e del pubblico in generale». La finale dovrebbe comunque essere riprogrammata entro i prossimi 90 giorni.

Al rilevamento dei primi casi, era stato annunciato che all’evento sarebbe stato presente meno pubblico del previsto, e che alcune concorrenti avrebbero partecipato virtualmente. Tuttavia, la scoperta di nuove positività ha portato al rinvio del gala. La squadra che avrebbe dovuto partecipare all’evento rimarrà in quarantena e verranno effettuati test di monitoraggio. In attesa della finale, le 98 concorrenti e lo staff tecnico potranno tornare nei rispettivi Paesi una volta ricevuto il via libera dei funzionari e consulenti sanitari.

«Peccato: bisognerà aspettare, ma tornerò qui per vincere: è stato tutto meraviglioso», ha detto la finalista italiana Claudia Motta, data tra le favorite per il titolo di reginetta mondiale, al Messaggero. «Mi dispiace tantissimo» ha aggiunto la rappresentante dell’Italia, di Roma e di Velletri, valletta in tv da Piero Chiambretti a Tiki Taka «Speriamo che si rimettano subito: è l’unica cosa che conta».

La presidente di Miss Mondo, deve essere una finale sicura

La presidente di Miss Mondo, Julia Morley, ha sottolineato che l’importanza che le concorrenti «vengano incoronate in un ambiente sicuro per tutti», aggiungendo che «niente dovrebbe sminuire o offuscare l’esperienza di queste giovani donne che si sono preparate a competere e rappresentare i loro Paesi. Ecco perché si è deciso di adottare queste misure».

I casi di covid-19 sono aumentati negli ultimi giorni nell’isola caraibica legati ad eventi di massa e hanno portato anche alla sospensione temporanea della Roberto Clemente Professional Baseball League. Il Dipartimento della Salute ha confermato questo giovedì di aver contato 423 positivi tra coloro che hanno partecipato ai concerti di Bad Bunny lo scorso fine settimana e 39 tra i membri della Roberto Clemente Professional Baseball League di Porto Rico