La finale di Miss Italia 2021 diventa una miniserie tv su Helbiz Live

Dal 12 al 19 dicembre Venezia ospiterà il gran finale di Miss Italia. Ma sono ormai lontani i tempi in cui il concorso di bellezza “calcava” i palcoscenici della Rai o di La7: l’anno scorso è stato trasmesso in streaming, mentre nel 2021 andrà in onda su Helbiz Live, piattaforma costola dell’azienda attiva nel settore della micromobilità. Lo farà con un format inedito: l’edizione numero 82 del concorso di bellezza nato nel 1939 diventerà infatti una miniserie, con finale in diretta.

Miss Italia, sono 30 le ragazze ancora in gara

Dopo le prefinali che si sono svolte a Roma il 28 e il 29 novembre, sono rimaste in gara 30 ragazze: le 20 finaliste nazionali del concorso 2021 e le 10 finaliste del concorso “miss social”, che nel corso della settimana veneziana si immergeranno in diversi luoghi diversi della città, «promuovendo le eccellenze cittadine come cultura, sport e artigianato e tematiche simbolo di Venezia come sostenibilità ambientale e green economy», come rende noto Miss Italia. Il format vivrà su piattaforme digitali streaming, sui profili Instagram di Miss Italia e delle “reginette” social, di sette influencer nel ruolo di coach e di quattro giurati. La finale sarà trasmessa invece il 19 dicembre in diretta da Venezia, sulla piattaforma streaming di Helbiz Live: la serata conclusiva sarà visibile gratuitamente.

Miss Italia, le parole di Patrizia Mirigliani

Il progetto mette in soffitta la classica sfilata in costume, così come le fasce tradizionalmente indossate dalle miss e i loro “numerini”. «La voce sempre più ferma della Generazione Z su temi sociali molto importanti e l’accelerazione sul digitale messa in moto dal Covid mi hanno incoraggiata a fare il passo su cui da tempo riflettevo», ha detto Patrizia Mirigliani, patron del concorso. «Ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione. E per farlo abbiamo scelto la città simbolo della sostenibilità e della trasformazione, Venezia, che quest’anno celebra 1600 anni di storia».