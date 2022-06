Miss International Queen 2022, è filippina la trans più bella del mondo

Dopo un anno di sosta per il Covid-19, è tornato Miss International Queen. Si è svolta in Thailandia la nuova edizione del concorso di bellezza per donne trans più importante al mondo. A imporsi Fuschia Anne Ravena, 27enne delle Filippine. Alle sue spalle la colombiana Jasmine Jimenez e la francese Aëla Chanel, rispettivamente seconda e terza sul podio. «C’è ancora molta strada da fare nella lotta per l’uguaglianza», ha detto la regina del concorso dopo la vittoria. «Con questa vittoria però vorrei ispirare altre persone nel loro percorso».

La storia di Miss International Queen 2022

Miss International Queen premia ogni anno la donna trans più bella del pianeta. Inaugurato nel 2004, il concorso ha luogo ogni anno al Tiffany Cabaret di Pattaya, città della Thailandia a circa 130 chilometri da Bangkok. Dopo l’annullamento dell’edizione 2021 per le restrizioni dovute al Covid-19, l’evento è tornato quest’anno con un’occasione speciale. Dal titolo Pride Together (letteralmente, Orgoglio comune), si è infatti tenuto durante il mese di giugno, che nel mondo coincide con il Pride Month. Quest’anno hanno partecipato 23 concorrenti provenienti da varie nazioni. Ciascuna delle ragazze, durante la finale di sabato scorso, è salita sul palco in abito da sera o indossando un costume tradizionale del proprio Paese. La giuria ha deciso di premiare Fuschia Anne Ravena, imprenditrice di 27 anni di Cebu, nelle Filippine. Dietro di lei la colombiana Jasmine Jimenez e la francese Aëla Chanel.

«Credo che la risorsa di essere donna trans sia avere un cuore pieno di amore e rispetto», ha detto Ravena durante la premiazione. «Occorrono però anche conoscenza, orecchie pronte ad ascoltare e mani disposte ad aiutare il prossimo». Grazie alla sua vittoria, Ravena intende ispirare tutte le persone che nel mondo hanno difficoltà ad affrontare il percorso di transizione. «Il mio non è stato facile, ma ho avuto un grande appoggio dalla mia famiglia», ha ricordato. Ravena, che ha ricevuto un premio in denaro pari a 450 mila baht thailandesi (circa 12.700 dollari), ha già in mente il suo futuro. «La strada per raggiungere l’uguaglianza è ancora molto lunga», ha concluso. «Voglio massimizzare il mio trionfo e fare quanto più possibile la differenza». Ravena è la terza filippina a vincere il concorso, dopo Kevin Balot nel 2012 e Trixie Maristela tre anni dopo.

Chi è Fuschia Anne Ravena

Nata a Cebu, nelle Filippine, il 13 giugno 1995, Fuschia Anne Ravena ha compiuto da pochi giorni 27 anni. Parlando della sua transizione, ha detto di aver iniziato il percorso nel 2013, dunque poco dopo aver compiuto 18 anni. «Sono stata ispirata dalla mia migliore amica», ha dichiarato ai media del suo Paese raccontando i cinque anni necessari per divenire donna. «La terapia ormonale è costata molto, ma sono grata alla mia famiglia che mi supporta in tutto quello che faccio». Proprietaria di un allevamento di polli, ha sempre dedicato la sua attenzione ai concorsi di bellezza. Prima di trionfare nel Miss International Queen 2022, aveva già vinto il titolo nelle Filippine ed è stata finalista a Super Sireyna 2018, altro concorso per donne transgender. Su Instagram conta 60,9 mila follower, di poco superiori ai 52,2 mila di Facebook.