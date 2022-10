Miss Crimea multata per aver cantato la canzone ucraina Chervona Kalyna

Miss Crimea Olga Valeyeva è finita nei guai per aver cantato con un’amica la canzone patriottica ucraina Chervona Kalyna in un video pubblicato su Instagram. Un tribunale l’ha condannata a pagare una multa da 40 mila rubli (686 euro). L’amica invece è stata condannata a 10 giorni di carcere. A Valeyeva è stata inflitta una condanna più leggera solo perché perché ha figli piccoli. Entrambe sono state accusate di aver screditato l’esercito russo e diffondere propaganda per un'”organizzazione estremista”. Le due donne sono poi state costrette a scusarsi pubblicamente per aver cantato quello che ormai è diventato l’inno della resistenza ucraina in un video pubblicato lunedì 3 ottobre sul canale Telegram del ministero dell’Interno della Crimea.

In #Crimea, two young women were forced to apologize for singing the #Ukrainian song "Oi u luzi chervona kalyna". "Miss Crimea" Olga Valeyeva was fined 40 thousand rubles. Her friend was arrested for 10 days. pic.twitter.com/Syj4zDOlEF — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2022

Il precedente durante il ricevimento di nozze: sei condanne

Poche settimane fa per aver cantato la stessa canzone durante un ricevimento di nozze sempre in Crimea sei persone erano state condannate dal tribunale della città di Bakhchisarai dove si era svolta la festa. Quattro di loro erano state arrestate e altre due pagheranno multe fine a 50 mila rubli (50 euro).

La storia di Chervona Kalina, diventata la Bella ciao dell’ucraina

Chervona Kalina può essere considerata la Bella Ciao dell’Ucraina. Scritta nel 1875 come marcia patriottica, nel 1914 fu rivisitata in onore dei fucilieri di Sich della Prima Guerra mondiale. In seguito venne adottata sia dall’Esercito popolare nella Guerra d’indipendenza ucraina sia dall’Esercito ribelle durante la Seconda Guerra mondiale. A marzo 2022, la canzone ha attirato l’attenzione internazionale grazie a Andriy Khlyvnyuk. Il cantante della band ucraina BoomBox in divisa nel centro di Kyiv ha registrato una versione a cappella postando il video su Instagram con l’obiettivo di raccogliere fondi per il suo Paese. La canzone è stata quindi interpretata da diversi artisti in tutto il mondo, tra cui i Pink Floyd.

Il significato della canzone ucraina Chervona Kalina

«Nel prato, là un rosso viburno si è piegato in basso», è la traduzione del testo della canzone. «Per qualche ragione, la nostra gloriosa Ucraina si è preoccupata/ prenderemo quel viburno rosso e lo solleveremo,/ E noi, la nostra gloriosa Ucraina, dobbiamo, ehi – ehi, rallegrarci – e gioire!/ Non piegarti in basso, oh rosso viburno, hai un fiore bianco./ Non preoccuparti, gloriosa Ucraina, hai un popolo libero./ Avanzando, i nostri compagni volontari, in una mischia sanguinosa / Per liberare, nostro fratello, gli ucraini, dalle catene ostili/ E noi, nostro fratello – gli ucraini libereremo/ Oh nel campo, di grano primaverile, c’è un solco d’oro,/ Quindi iniziarono i fucilieri ucraini a ingaggiare il nemico, /E prenderemo quel prezioso, primo grano e lo raccoglieremo/ Quando i venti tempestosi soffiano dalle ampie steppe, /Essi glorificheranno, in tutta l’Ucraina, i fucilieri di Sich/ E prenderemo la gloria dei fucilieri conservandola».