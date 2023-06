Misaf a Milano, oltre 60 imprese calzaturiere e di accessori provenienti dall’Asia

Sarà Mario Boselli, Presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana e Presidente di Italy China Council Foundation, a rivolgere martedì 13 giugno alle ore 11 presso gli East End Studios di Via Mecenate un saluto agli oltre sessanta espositori di Misaf 2023, la manifestazione che accoglie a Milano il meglio delle imprese calzaturiere e di accessori provenienti dall’Asia. Di fronte a lui una cospicua rappresentanza cinese con, in prima fila, Wang Ying, Segretaria Generale della China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (CCCLA).

Misaf 2023, gli ospiti presenti e le dichiarazioni di Wang Ying

Interessante la presenza di Liu Xiaomei, Direttore del Comitato di Gestione della Nuova città di Baoding Baigou, di Wang Fei, Vicedirettore dell’Ufficio per la riforma e lo sviluppo tecnologico della città di Baoding Baigou e di Dong Boyan, vicedirettore del Comitato di gestione della nuova città di Baoding Baigou. Non mancheranno nemmeno Liu Suilong, Vicepresidente dell’Associazione cinese del cuoio e Presidente dell’Associazione dei produttori di calzature del Guangdong, Liu Qiongying, Presidente della Camera di Commercio per l’Importazione e l’Esportazione di Calzature del Sichuan e fondatrice del marchio sheme e il Console della Repubblica Popolare Cinese a Milano Li Hongyi.

«L’unione ideale tra il mercato asiatico e quello europeo è il nostro obiettivo – ha affermato Wang Ying, Segretaria Generale della Camera di Commercio Nazionale Cinese – Desideriamo collaborare perché crediamo che il mondo della bellezza non abbia confini. Abbiamo recentemente lanciato Futuro Artigiano, una piattaforma digitale che aiuta i giovani designer internazionali a creare e a veder realizzate le proprie collezioni di calzature e accessori: crediamo che questo sia lo spirito giusto per unire l’Asia all’Europa, in un clima di fattiva collaborazione. Abbiamo scelto l’Italia e Milano per il loro forte legame con la moda e come snodo economico al centro dell’Europa».

Le esportazioni dell’industria calzaturiera cinese

L’ industria calzaturiera cinese conta circa 50.000 lavoratori e ogni anno produce 14 miliardi di paia di scarpe. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane cinese, le importazioni ed esportazioni di scarpe cinesi nel 2022 ammontano a 68,2 miliardi di dollari, con una crescita del 17,6 per cento rispetto all’anno precedente. Le esportazioni di calzature cinesi ammontano a 62 miliardi di dollari, con una crescita del 20,25 per cento. Quelle verso l’Unione Europea ammontano a 11,1 miliardi di dollari, e quelle verso l’Italia a 1,251 miliardi di dollari – di cui la maggior parte costituita da scarpe di gomma con 509 milioni di dollari, seguite dalle scarpe in tessuto con 354 milioni di dollari. Questi due tipi di scarpe costituiscono il 69 per cento delle esportazioni in Italia.

L’industria calzaturiera cinese intende rivolgersi al mercato europeo promuovendo opportunità di sviluppo bilaterale Italia-Cina attraverso la collaborazione con designer e brand italiani, trasformando la tradizionale concorrenza in nuove forme di cooperazione con reciproco vantaggio. Del resto, le produzioni a costi più bassi si stanno spostando ormai verso il Vietnam, l’Indonesia, l’India e il Bangladesh, mentre la Cina si orienta sempre di più verso produzioni di qualità crescente. Questa tendenza sarà visibile al Misaf, che accoglie il meglio delle imprese asiatiche.