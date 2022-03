Mirko Gancitano, chi è: età e fidanzata del videomaker e attore

Videomaker freelance, produttore e attore, Mirko Gancitano vanta diverse apparizioni in televisione tra cui, l’ultima, nell’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione: vediamo quali sono state le sue esperienze sul piccolo schermo e chi è la sua fidanzata.

Chi è Mirko Gancitano

Nato nel 1991 a Mazara del Vallo, dopo gli studi superiori si è trasferito a Milano per studiare Televisione e Cross Media presso l’università IULM e approfondire le tecniche di regia e realizzazione/produzione di programmi. Dopo la laurea ha portato avanti parallelamente la sua attività di videomaker e di influencer/attore (da citare il ruolo ottenuto nel film I migliori anni di Gabriele Muccino): prima da blogger (nel 2013), poi approfondendo la recitazione con diversi corsi di acting coach.

In televisione ha collaborato con diversi programmi, da La prova del cuoco nel 2017 e nel 2018 a Estate Rai uno e Tutto quanto fa tendenza per cui è stato inviato sempre nello stesso anno. Prima di essere scelto nel cast de La Pupa e il Secchione, si era recato nella casa del Grande Fratello per incontrare il suo migliore amico Alex Belli e informarlo sulla situazione che sua moglie Delia Duran stava vivendo all’esterno vedendo il suo rapporto con Soleil Sorge.

Mirko Gancitano: la fidanzata

Il produttore è sentimentalmente legato a Guenda Goria, figlia di Amedeo e di Maria Teresa Ruta. I due si sono conosciuti nel 2021 a Sharm el-Sheik, dove lei ha una casa e lui si trovava per lavoro. Entrambi sono rimasti colpiti l’uno dell’altro e in breve tempo hanno fatto coppia fissa fino a celebrare, durante le vacanze natalizie dello stesso anno, il proprio matrimonio su una spiaggia di Santo Domingo.

Più che di nozze vere e proprie si è trattato di “un assaggio” – così lo ha definito la stessa Guenda – perché di fatto non hanno valore legale in Italia. I due sono però pronti a ripetere le loro promesse d’amore anche qui, probabilmente il prossimo Natale, e sognano una figlia insieme. “Si chiamerà Carla, come mia nonna che non c’è più”, aveva dichiarato lei.