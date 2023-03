Mirko Casadei: età, moglie, figli e carriera del cantante figlio di Raoul

Mirko Casadei è un cantante e musicista di pop-folk italiano nonché leader dell’Orchestra Casadei. Da sempre ha lavorato con il padre, il noto cantante romagnolo Raoul, per poi seguire professionalmente le sue orme e prendere il suo posto.

Mirko Casadei: la carriera

Figlio di Raoul Casadei, Mirko nasce il 19 agosto 1972 a Rimini. Pronipote di Secondo Casadei, l’autore di Romagna mia e di oltre 1000 brani nonché fondatore dell’Orchestra Casadei nel 1928, Mirko respira musica fin da piccolo e continua a mantenere viva la tradizione dei suoi predecessori, inserendo delle novità. Casadei junior propone nuovi sound con le tante contaminazioni musicali che ha realizzato nei suoi live con artisti come Mark Ribot, Richard Gallianò, Simone Cristicchi, Modena City Ramblers, Paolo Fresu, Morgan ed Eugenio Bennato.

Con l’Orchestra Casadei Mirko porta tutt’ora la musica tradizionale romagnola in tour di livello mondiale. Ha infatti tenuto concerti in Australia, America, Canada, Brasile, Argentina, Europa, Tunisia, Bulgaria, Kazakhistan ma anche a Londra, Sofia, Parigi e Cuba. Mirko con la sua Band conquista gli emigrati italiani e gli stranieri che partecipano ai concerti, facendo anche jam session con orchestre del territorio, in uno scambio culturale di folklore e di canzoni.

L’uomo ha però cambiato nome alla formazione che diventa prima Mirko Casadei Beach Band, proponendo nuove versioni dei brani classici dell’orchestra con arrangiamenti e poi, raggiunta la maturità artistica, Mirko Casadei POPular Folk Orchestra.

Mirko Casadei: moglie e figli

Pur avendo solo 51 anni, Mirko è già nonno da 10 anni. Ad avergli dato questa grandissima gioia è stata sua figlia Asia, diventata mamma quando aveva solo 19 anni. «È come se fossi diventato padre un’ altra volta. Sono perdutamente innamorato di lei: quando arrivo a casa, a qualsiasi ora della notte, la prima cosa che faccio è andare a vedere se dorme, come facevo con i miei figli», ha raccontato a proposito della nipotina Noa. Nel 2020 è poi nata la seconda nipotina, Adele. Oltre ad Asia, Mirko Casadei ha anche un altro figlio, Kim. Entrambi i figli li ha avuti con la moglie Sabrina.