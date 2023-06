Miriana Trevisan: fidanzato, figlio, tumore e dove vive la showgirl

Nata il 7 novembre del 1972 a Napoli (oggi ha 51 anni) Miriana Trevisan è una delle showgirl più note del panorama italiano, attiva sul piccolo schermo fin dai primi anni ’90 quando ha fatto parte del cast dell’iconica trasmissione Non è la Rai. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Miriana Trevisan chi è: la carriera in tv da Non è la Rai al GF Vip

I primissimi passi nel mondo dello spettacolo Trevisan li ha mossi nel 1991 nella nota trasmissione di Gianni Boncompagni. Fin da subito si distinguerà come una delle ragazze più amate dai fan della trasmissione e avrà così la possibilità di avere altre occasioni del mondo della tv, prima con Primadonna condotto da Eva Robin’s e poi nella trasmissione di Canale 5 Bulli e Pupe. Dopo aver collaborato con Red Ronnie alla trasmissione Mi ritorni in mente su Rai 1, Miriana Trevisarn avrà l’onore di diventare la velina mora di Striscia la notizia nella stagione 1994 e 1995, affiancando poi il Gabibbo alla conduzione di Paperissima Sprint.

Miriana Trevisan è ricordata soprattutto per il suo ruolo di valletta per molti programmi e quiz televisivi degli anni ’90: sarà infatti al fianco di Corrado per la Corrida nel 1997, ma sarà soltanto con la conduzione de La Ruota della Fortuna insieme a Mike Bongiorno che otterrà la definitiva consacrazione in tv. La soubrette, con qualche sporadico spettacolo teatrale e film alle spalle, ha partecipato tra il 2021 e il 2022 alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La vita privata e la malattia della soubrette

Il 14 giugno del 2003 a gennaio 2013 Miriana Trevisan è stata sposata con il cantante Pago, che l’ha resa madre del figlio primogenito, Nicola, nato nel 2009. Secondo gli ultimi gossip di Alessandro Rosica, inoltre, di recente la soubrette avrebbe iniziato una frequentazione con Eddy Siniscalchi, l’ex di Valeria Marini.

Miriana Trevisan, che oggi come si può notare dai suoi social vive in una grande casa con un arredamento raffinato, è stata in passata colpita da una brutta malattia. Intervistata da RaiRadio2, la showgirl ha infatti raccontato di essersi sottoposta ad un intervento per la rimozione di un tumore che l’aveva colpita all’utero.