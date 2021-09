Una cerimonia tenuta segreta fino all’ultimo, ma che ormai segreta non è più. Miriam Leone si sposa oggi, 18 settembre 2021. «Arrivo, amore»: così l’ex Miss Italia ha scelto di condividere sui social le emozioni del giorno delle nozze. Anticipate cinque giorni fa dal Comune di Scicli, che in una nota ufficiale condivisa su Facebook aveva annunciato modifiche alla viabilità per permettere il grande evento. Data e luogo del matrimonio ci sono. Rimane un po’ di “mistero” sullo sposo, Paolo Carullo: ecco chi è.

Matrimonio di Miriam Leone, chi è lo sposo

Miriam Leone e Paolo Carullo stanno insieme da due anni, ma la coppia è sempre stata riservatissima, al punto che sui social dell’ex Miss Italia non c’è nemmeno una foto insieme al compagno. Di lui si sa che è siciliano come la (ormai) moglie, per la precisione di Caltagirone, mentre lei è originaria di Acireale. Tratti mediterranei, almeno dalle poche foto rubate dei paparazzi, Carullo si è trasferito a Milano per studiare all’Università Cattaneo, dove ha conseguito nel 2006 una laurea in Economia e Finanza. Diventato imprenditore, è però anche musicista: è infatti uno dei due membri della dj band Apple Jacks. Già nel 2020 si era sparsa la voce che dovesse convolare a nozze con Miriam Leone, ma l’attrice aveva prontamente smentito.

Matrimonio di Miriam Leone, la cerimonia e il ricevimento

Miriam Leone e Paolo Carullo si sposano nella chiesa di Santa Maria La Nova, che si trova nel cuore di Scicli (provincia di Ragusa). «L’amministrazione comunale, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data», aveva fatto sapere il 13 settembre lo stesso Comune, ufficializzando di fatto l’evento e preannunciando qualche disagio per i cittadini. Dopo la cerimonia in chiesa, il ricevimento: teatro della grande festa sarà il Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo Ottocento dove sono state girate varie scene della serie tv Il Commissario Montalbano. Secondo indiscrezioni, a Scicli dovrebbero arrivare per il matrimonio diversi vip, tra cui Valeria Marini e Raoul Bova.