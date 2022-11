Miriam Ciobanu, la madre: «Ecco perché ho cacciato dalla chiesa il fidanzato»

Adriana Ciobanu ovvero la madre di Miriam Ciobanu, ha parlato nel corso della trasmissione televisiva La Vita in Diretta e ha espresso il suo rammarico sulla perdita della figlia. Inoltre, la donna ha anche spiegato perché ha cacciato dalla chiesa il fidanzato di Miriam durante i suoi funerali.

Le parole della madre di Miriam Ciobanu

«La sua era una presenza assolutamente non gradita, sia nei nostri confronti sia nei confronti di mia figlia. Quella sera avrebbe dovuto chiamarci e dirci cosa era successo». Queste sono state le parole della madre di Miriam Ciobanu, che ha spiegato nel corso della trasmissione televisiva La Vita in Diretta perché ha cacciato il fidanzato della ragazza durante i funerali tenuti in chiesa. Nelle sue parole si è avvertito dolore e rammarico per la perdita subita. La madre di Miriam ha rivolto queste parole al fidanzato: «Per rispetto non dovevi neanche presentarti».

Inoltre, ha lanciato un appello a tutti i «giovani uomini» che assistevano alla trasmissione: «Siate responsabili, non solo verso voi stessi, ma verso il prossimo». Infine, la madre di Miriam Ciobanu ha aggiunto: «Vogliamo ritrovare un po’ di forza per andare avanti».

I carabinieri presenti ai funerali

Tutta la cerimonia è stata supervisionata dai carabinieri, per evitare momenti di tensione della folla e altri episodi spiacevoli. Ad ogni modo, le funzioni si sono svolte in modo regolare tranne quando la madre di Miriam Ciobanu ha voluto cacciare quello che era il fidanzato di sua figlia.

Inoltre, durante l’omelia, il parroco don Gabriele Fregonese ha spiegato di provare uno «straziante e incomprensibile dolore». Il prete ha speso tantissime parole per Miriam: «Tu sei bella nella tua giovinezza, bella nei tuoi occhi intensi e profondi, bella come il tuo nome che intreccia nel suo significato i tratti del tuo destino».