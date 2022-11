Miriam Ciobanu morta in un incidente, il fidanzato: «Avevamo litigato»

Miriam Ciobanu è la ragazza di Tolmezzo morta in un incidente a Pieve del Grappa (Provincia di Treviso) alle 4.30 di notte. Le sue ultime ore di vita sono state una concatenazione di eventi tragici e sfortunati. Dalla serata di Halloween in pizzeria con il nuovo fidanzato, alle telefonate al papà per rassicurarlo che avrebbe dormito fuori. Poi il litigio con quel 19enne che frequentava da poco e il ritorno verso casa a piedi, sulla strada su cui poi ha perso la vita. Il fratello maggiore del ragazzo: «Ho tentato di convincere Miriam in tutti i modi a salire in macchina. L’ho seguita per un tratto, poi l’ho persa. Le dicevo che era pericoloso camminare per strada la notte di Halloween con tutta la gente che torna ubriaca dalle feste. Ma non c’è stato verso».

Miriam Ciobanu morta in un incidente dopo il litigio con il fidanzato

L’impatto alle 4.30 è stato violentissimo. Gli abitanti della zona sono stati svegliati dal boato. «È stata come una bomba» hanno testimoniato al Corriere della Sera. Alla guida della vettura, che i militari dell’Arma ipotizzano corresse ad alta velocità, c’era un 23enne positivo ad alcol e droghe, adesso arrestato per omicidio stradale aggravato. Sul ciglio della strada nella frazione di Paderno camminava invece Miriam Ciobanu, studentessa di 22 anni che faceva ritorno a casa dopo un litigio con il fidanzato.

Miriam era nata a Tolmezzo da genitori adesso separati di origine romena e si era trasferita a Fonte, in provincia di Treviso. Si era iscritta a Psicologia, ma aveva deciso di cambiare e passare al corso di Criminologia a Padova. Intanto si dava da fare con qualche lavoretto, come barista in un locale dove aveva conosciuto il fidanzato diciannovenne, con cui era legata da poco più di un mese.

Con lui aveva trascorso la sera di Halloween in pizzeria. Il fratello maggiore del fidanzato ha ricostruito le ultime ore di vita della ragazza, dicendo al Messaggero: «L’altra sera lei e mio fratello volevano mangiare una pizza. Li ho accompagnati io perché mio fratello al momento è su una sedia a rotelle a causa di un incidente. Miriam doveva fermarsi a dormire qui da noi. Ma a un certo punto della notte, saranno state più o meno le 4 ha detto che sarebbe andata a casa perché avevano discusso. Le ho chiesto se qualcuno la veniva a prendere, lei mi ha detto di no ma era decisa ad andarsene lo stesso».

La fuga da casa di Tommaso

Tommaso Dal Bello, questo il nome del fidanzato di Miriam, pietrificato dallo choc ha confermato: «Abbiamo litigato e Miriam se n’è andata. A piedi, da sola, in piena notte. Io non potevo seguirla, è andato mio fratello a cercarla». Il 23enne dunque l’ha «seguita in macchina, a passo d’uomo. Dal finestrino ho cercato di convincerla a salire in auto: ‘Miriam sali, se c’è qualcosa da chiarire ne parlate domani’. Non era la prima volta che si allontanava dopo qualche incomprensione. Era già successo, ma poi era tornata. Stavolta purtroppo no», ha concluso il ragazzo.

Lei nel frattempo aveva telefonato, intorno alle 3, al papà, per farsi venire a prendere. L’uomo però era certo che la figlia rimanesse per la notte a casa del fidanzato e stava dormendo. All’improvviso, sulla strada senza marciapiede e poco illuminata sui cui Miriam camminava, è apparsa l’Audi A3 modello Suv, che correva a tutta velocità. «Me la sono trovata davanti all’improvviso», ha ripetuto agli inquirenti il 23enne di San Zenone alla guida.

L’incidente che ha ucciso Miriam Ciobanu

L’Audi A3 ha travolto violentemente Miriam Ciobanu, che è finita prima sul cofano e poi sul parabrezza, sfondandolo. È stata catapultata molti metri in avanti. Quando sono arrivati i medici del 118, non hanno potuto che costatarne la morte. Ferito e in stato di shoc il giovane, che è stato portato in ospedale per le prime cure e gli accertamenti sul suo stato psico-fisico. È risultato positivo all’alcol, con un tasso molto superiore al consentito, ed agli stupefacenti. È stato così arrestato dai carabinieri di Castelfranco Veneto, con l’accusa di omicidio stradale aggravato.