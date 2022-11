Miriam Ciobanu, oggi i funerali: «Un dolore troppo grande per essere trascurato»

Si sono svolti oggi i funerali di Miriam Ciobanu, la ragazza che a soli 22 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Fonte, nel Trevignano.

Le parole del parroco ai funerali di Miriam Ciobanu

«La tua partenza è un dolore troppo grande per essere trascurato. La vita è troppo breve per farci travolgere dall’odio e dal dolore, amiamoci gli uni con gli altri». Queste sono state le parole pronunciate da Don Gabriele Fregonese nella chiesa di Fonte durante i funerali della 22enne Miriam Ciobanu morta investita da un ragazzo 23enne. Circa 500 le persone arrivate a Fonte per dare l’addio a Miriam. Tra le tante persone presenti hanno partecipato anche i sindaci di Paderno e di San Zenone che hanno portato il proprio abbraccio alla famiglia di Miriam.

Il parroco ha continuato con bellissime parole: «Sei bella Miriam, bella nella tua giovinezza, nei tuoi occhi intensi e profondi, bella nel tuo nome. Miriam avvolta nel dolore per questo incomprensibile distacco e dolore. Proprio oggi vogliamo parlare di bellezza per salutarti nel migliore dei modi, bellezza che possa dare un senso a quello che un senso non ha. Parliamo della bellezza di ognuno di noi, oggi nascosta dal dolore ma che Miriam ci chiederebbe di riportare alla luce. Bellezza come responsabilità e ritratto dell’amore che dobbiamo vivere come diritto, dovere e possibilità di pienezza nonostante tutto».

L’assassino nel frattempo è già a casa

Il 23enne che ha travolto Miriam, risultato positivo ad alcol e stupefacenti dopo l’incidente, è a casa già da qualche giorno. Il Gip di Treviso ha acconsentito alle richieste della Procura che ha confermato l’arresto del ragazzo, con l’obbligo di dimora e il divieto di uscire da casa dopo le 20.

«Al ragazzo che ha ucciso Miriam è già stata ridata la libertà, può fare una vita normale. Io sono stato all’obitorio oggi a vedere mia figlia, lui se la spassa». Queste erano state le parole amare espresse da Giovanni Ciobanu, padre di Miriam.